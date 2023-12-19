台7乙孤輪猴逆衝害4車摔一團！他「扭3次」閃過　神騎士說話了

記者吳佩蓁／桃園報導

台7乙線大溪8.2K彎道昨（18）日下午發生大型重機逆衝對向車道，導致4輛機車摔車事故，簡姓重機騎士過彎前「翹孤輪」後失控衝向對向車道，造成對向3台重機連環摔車，神奇的是，第2台重機騎士見簡男摔車後，反應神速，安然無事閃過，全身而退，被網友大讚「第2台竟然鑽過去」！

▲ 第2台騎士反應神速，連扭車身3次幸運閃過 。（圖／翻攝記者爆料網）



警方指出，19歲的簡姓男子昨天下午2時許，騎乘紅色R1大型重機由大溪往復興區方向行駛，行經台7乙線8.2K彎道時，卻失控逆衝對向車道撞上對向3輛機車，造成4名騎士當場摔成一片，所幸4名騎士都無生命危險，僅四肢擦挫傷，其中1名騎士有腦震盪症狀。

事後有網友將事發影片PO網，網友注意到簡男撞上第一台車後，後方的騎士反應神速，迅速扭動車身，連續閃過至少3次，全身而退，讓網友紛紛留言驚呼「第2台真是厲害居然沒事，好像是來看戲一樣」、「真的欸超猛，一個微走位扭過了，反而第3台白色的應該要閃得掉的，前面都示範過了」、「第2台竟然鑽過去！連第三台都沒反應過來耶」，該名神騎士也在影片下方留言「我的車頭沒了」、「平安下莊也是我多年求來的福氣」，表示自己當下也很慌，只好一路騎回車行修車。

▲台7乙線8.2K段桃園大溪段昨天下午發生重機騎士衝至對向車道，其中肇事重機毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）