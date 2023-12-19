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藝人再跨刀！《戲說台灣》林玉紫客語開講　提醒詐騙4手法

▲知名演員林玉紫再度協助花蓮分局以客家語拍攝反詐騙宣導影片。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲知名演員林玉紫再度協助花蓮分局以客家語拍攝反詐騙宣導影片。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為讓防詐觀念落實普及各年齡層、族群宣導無死角，提升民眾識詐觀念降低被詐風險，知名演員「林玉紫」再度協助花蓮分局以客家語拍攝反詐騙宣導影片。

知名演員「林玉紫」平日熱心公益，曾參與演出「戲說台灣」、「藍色蜘蛛網」、「玫瑰瞳鈴眼」等多部膾炙人口電視劇，演技精湛頗受好評，此次再度受花蓮分局邀請以客家語拍攝「假檢警詐騙」反詐騙宣導影片，讓識詐宣導更普及各年齡層、族群，防詐無死角。

宣導影片內容由「林玉紫」用客家語為民眾解說「假檢警詐騙」犯罪手法，並呼籲提醒民眾注意：

1、檢警間無法以電話轉接方式聯繫。
2、現行檢察機關係以視訊方式進行訊問，沒有實施電話筆錄機制。
3、檢警絕不會以超商及Line傳真或傳送公文。
4、檢警對於涉案帳戶會通報金融機構進行警示，凍結帳戶資金進出，絕不會要求當事人提領現金面交或轉帳監管帳戶存款。

花蓮分局分局長陳文彬呼籲請民眾注意不論對方使用何種話術，一旦要求轉帳或面交存款，絕對是詐騙，並謹記「財物不離身、帳戶不交人」及反詐騙的三步驟：「聽、掛、查」原則，民眾有若有任何疑慮，可隨時撥打165反詐騙專線、110報案專線或親自前往就近的警察機關諮詢以防被騙。

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