華泰名品城落腳嘉義高鐵站區　候選人籲蕭美琴實現扁「輕軌承諾」

▲▼ 華泰名品城可望落腳嘉義，立委選人張秀華呼籲輕軌運輸刻不容緩 。（圖／張秀華聯合競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

華泰名品城確定落腳嘉義高鐵站特定區，預計民國117年營運，國民黨徵召嘉義市立委候選人張秀華除肯定將為嘉義縣市商業機能注入一股活水，也再次強調連結高鐵嘉義站與台鐵嘉義站間的輕軌運輸刻不容緩，呼籲19日抵嘉輔選的民進黨副總統候選人蕭美琴，應履行陳水扁總統對嘉義市興建輕軌運輸的承諾。

據悉，配合高鐵興建，交通部為解決高鐵沿線各站聯外運輸，早在民國88年就完成嘉義高鐵站輕軌聯外系統的可行性報告，惟因24年前擔心運量不足，自償性低，時任民進黨籍市長陳麗貞與黨籍立委蔡同榮連袂北上拜會交通部。

交通部長林陵三承諾，基於經濟效益與財務考量，高鐵通車初期，高鐵站與嘉義市間的運輸以BRT先行，待運量飽和，「適當年期再轉由輕軌運輸承接高鐵聯外運輸服務」，時任高鐵局副局長蔡定彥也說，高鐵大道五十米聯外道路已預留輕軌系統的路面寬度，高鐵嘉義站特定區內也留有輕軌機廠預定地。

張秀華表示，高鐵自民國94年完工通車至今逾20年，高鐵嘉義站是目前全線唯一沒有提供軌道運輸連接市區之高鐵站，過渡時期承接接駁服務的BRT，年運量早已超過百萬人次接近飽和，當初中央承諾待運量充足，適當年期轉由輕軌承接聯外運輸的承諾也應該要兌現。

如今，傳出年營收超過百億，台灣Outlet霸主華泰名品城，確定落腳高鐵嘉義站特定區，預計117年營運，預期未來將吸引雲嘉南周邊乃至全台各地消費者，屆時如有輕軌運輸接駁至鄰近故宮南院或嘉義市區，對於串連周邊觀光景點、帶動嘉義縣市觀光旅遊、提升經濟產值榮景可期，希望中央能正視地方建設發展需求，兌現承諾，儘速核定嘉義輕軌興建案。