　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

華泰名品城落腳嘉義高鐵站區　候選人籲蕭美琴實現扁「輕軌承諾」

▲▼ 華泰名品城落腳嘉義張秀華：輕軌運輸刻不容緩 。（圖／張秀華聯合競選組總部提供）

▲▼ 華泰名品城可望落腳嘉義，立委選人張秀華呼籲輕軌運輸刻不容緩 。（圖／張秀華聯合競選總部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

華泰名品城確定落腳嘉義高鐵站特定區，預計民國117年營運，國民黨徵召嘉義市立委候選人張秀華除肯定將為嘉義縣市商業機能注入一股活水，也再次強調連結高鐵嘉義站與台鐵嘉義站間的輕軌運輸刻不容緩，呼籲19日抵嘉輔選的民進黨副總統候選人蕭美琴，應履行陳水扁總統對嘉義市興建輕軌運輸的承諾。

▲▼ 華泰名品城落腳嘉義張秀華：輕軌運輸刻不容緩 。（圖／張秀華聯合競選組總部提供）

據悉，配合高鐵興建，交通部為解決高鐵沿線各站聯外運輸，早在民國88年就完成嘉義高鐵站輕軌聯外系統的可行性報告，惟因24年前擔心運量不足，自償性低，時任民進黨籍市長陳麗貞與黨籍立委蔡同榮連袂北上拜會交通部。

▲▼ 華泰名品城落腳嘉義張秀華：輕軌運輸刻不容緩 。（圖／張秀華聯合競選組總部提供）

交通部長林陵三承諾，基於經濟效益與財務考量，高鐵通車初期，高鐵站與嘉義市間的運輸以BRT先行，待運量飽和，「適當年期再轉由輕軌運輸承接高鐵聯外運輸服務」，時任高鐵局副局長蔡定彥也說，高鐵大道五十米聯外道路已預留輕軌系統的路面寬度，高鐵嘉義站特定區內也留有輕軌機廠預定地。

▲▼ 華泰名品城落腳嘉義張秀華：輕軌運輸刻不容緩 。（圖／張秀華聯合競選組總部提供）

張秀華表示，高鐵自民國94年完工通車至今逾20年，高鐵嘉義站是目前全線唯一沒有提供軌道運輸連接市區之高鐵站，過渡時期承接接駁服務的BRT，年運量早已超過百萬人次接近飽和，當初中央承諾待運量充足，適當年期轉由輕軌承接聯外運輸的承諾也應該要兌現。

如今，傳出年營收超過百億，台灣Outlet霸主華泰名品城，確定落腳高鐵嘉義站特定區，預計117年營運，預期未來將吸引雲嘉南周邊乃至全台各地消費者，屆時如有輕軌運輸接駁至鄰近故宮南院或嘉義市區，對於串連周邊觀光景點、帶動嘉義縣市觀光旅遊、提升經濟產值榮景可期，希望中央能正視地方建設發展需求，兌現承諾，儘速核定嘉義輕軌興建案。

 
ET快訊
視高職兒如己出幫籌錢上學...1家3口國道遇劫　獨留他孤伶落
甘肅強震土石流「滅頂村莊」　空拍畫面駭人
快訊／依依宣布離婚　前夫發聲了
「旭集」要到台中了！　400坪進駐大遠百
一家3口慘死…家境困苦「父無業、母打零工」　鄰心痛曝善舉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

用自己種的米助人！　花蓮稻農李春女捐70包白米助弱勢

移師彰化！2023台灣大哥大女子公開賽　102國內外好手競逐500萬獎金

台南先進運輸系統路線　無黨：優先闢建縱向捷運線

華泰名品城落腳嘉義高鐵站區　候選人籲蕭美琴實現扁「輕軌承諾」

守護東台灣婦女健康！跨院交流提升醫療品質　2大院所分享經驗

熱情粉絲比冷氣團更早報到　南府：為安全公平請粉絲們當天再來

花蓮原客嘉年華、農民市集抽獎！　45獎項得主出爐

台中市北屯獅子會拋磚引玉　捐山難器材贈偏鄉搜救隊

台東「鐵花燈の祭」人潮破10萬　耶誕限定雪花秀周末登場

黃偉哲5年施政成果亮眼可期 逾400宗教團體敲鐘祈福

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

用自己種的米助人！　花蓮稻農李春女捐70包白米助弱勢

移師彰化！2023台灣大哥大女子公開賽　102國內外好手競逐500萬獎金

台南先進運輸系統路線　無黨：優先闢建縱向捷運線

華泰名品城落腳嘉義高鐵站區　候選人籲蕭美琴實現扁「輕軌承諾」

守護東台灣婦女健康！跨院交流提升醫療品質　2大院所分享經驗

熱情粉絲比冷氣團更早報到　南府：為安全公平請粉絲們當天再來

花蓮原客嘉年華、農民市集抽獎！　45獎項得主出爐

台中市北屯獅子會拋磚引玉　捐山難器材贈偏鄉搜救隊

台東「鐵花燈の祭」人潮破10萬　耶誕限定雪花秀周末登場

黃偉哲5年施政成果亮眼可期 逾400宗教團體敲鐘祈福

龍潭消防分隊大型公仔迎耶誕　月曆女神也來打卡助陣

準備向豪勁招手？劉東洋：鎖定洋投終結者、長打洋砲

李東儒／應用AI寫吸睛自傳　「這項基本功」先做好

用自己種的米助人！　花蓮稻農李春女捐70包白米助弱勢

你是一個有眼色的人嗎？超準心測絕對必試

「抗老界天花板」來了！超高效護膚體驗在家保養媲美SPA超奢華

公告嚴禁轉售訂位　島語：若發現列黑名單「取消所有訂位」

電影「一閃一閃亮星星」預售首日3.09億破紀錄　退票100萬人次惹議

迪士尼樂園「動物方城市」明開放！跟茱蒂、尼克一起解救志羚姐姐

視高職兒如己出幫籌錢上學...1家3口國道遇死劫　獨留他孤伶落淚

地方熱門新聞

快訊／嬰疑遭虐裝葉克膜　中市府出手

牛煦庭、鄭運鵬龜山區　再拚場

桃園三區12/18-19停水23小時

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

正取前3名均是原住民青年　月薪達46K

陳樹菊阿嬤68年後重返出生地　參拜太平媽

射箭魔術創客闖關　嶺東中學培養學生AI時代能力

黃偉哲5年施政成果亮眼可期

表弟勸喝酒！高雄男2度酒駕　「發誓戒酒」又栽了

移工匯款借同鄉買房　殘忍真相曝光

榮剛材料科技捐贈南消一大隊裝備器材1批

桃園加強農地違建空拍巡檢　違法即拆

台中購物節耶誕嘉年華12/23登場　現場抽電動車、100萬現金大獎

熱情粉絲比冷氣團更早報到

更多熱門

相關新聞

嘉義市影視協拍中心揭牌

嘉義市影視協拍中心揭牌

嘉義市政府看見影像動人的力量與線上串流平台蓬勃的發展趨勢，於去年度推出《十大旗艦計劃》，以「影視新協力」營造友善拍攝取景的優質環境。今(18)日，嘉義市長黃敏惠帶領共策影視新協力計畫的觀光新聞處張婉芬處長及相關局處長，與影集《華麗計程車行》製作人徐國倫、原著作者陳俊文、《化外之醫》導演詹淳皓、張辰漁導演等人，共同參與嘉義市影視協拍中心揭牌典禮，見證嘉義市影視資源再升級，並期待吸引全台劇組來嘉拍攝，帶動影視產業鏈及觀光旅遊發展。

高雄輕軌又遭撞！女騎士硬闖軌道多處擦傷

高雄輕軌又遭撞！女騎士硬闖軌道多處擦傷

自備50萬元起！收藏紅樹林景觀宅

自備50萬元起！收藏紅樹林景觀宅

三寶自撞片！女騎士見輕軌竟「牽車衝進軌道」

三寶自撞片！女騎士見輕軌竟「牽車衝進軌道」

張秀華教育家長志工後援會成立　

張秀華教育家長志工後援會成立　

關鍵字：

2024嘉義市立委張秀華嘉義市輕軌

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

黑人告大牙誹謗吞敗！北檢認證「遭騷擾非故意捏造」

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

孫生當街「火車便當」激戰！

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面