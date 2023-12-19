幕後／土城三峽立委選情拉警報　吳琪銘vs.林金結只差2個百分點

▲吳琪銘力拚連任，選情陷入膠著。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

記者呂晏慈／新北報導

立委選舉倒數25天，民進黨在新北市力保9席現任立委，原本選情相對穩定的新北市第十選區（土城、三峽）突在倒數時刻「拉警報」，立委吳琪銘積極爭取連任，再度對上4年前的對手、國民黨市議員林金結，卻陷入「連任保衛戰」，本月最新民調雙方差距只有2個百分點，落在誤差範圍，令黨內大感焦慮。

《ETtoday新聞雲》掌握12月中旬最新民調，結果顯示，新北市第十選區立委選情極度膠著，力拚連任的吳琪銘支持度41.6％，第二度挑戰更上層樓的林金結支持度39.6％，雙方差距僅2個百分點，落在誤差範圍內。

值得注意的是，這份民調表態會去投票者高達86.6％，但有10.3％表達不會去投票，另還有3.1％表示無意見、不知道或拒答；此外，爭取三連霸的吳琪銘看好度較對手高，達到44％，身為挑戰者的林金結僅獲得32.3％；至於對吳琪銘的問政表現滿意度方面，57.2％民眾表示滿意，17.6％民眾表示不滿意。

▲林金結第二度挑戰吳琪銘力拚「復仇」。（資料照／記者湯興漢攝）

吳琪銘是土城市民代表出身，曾任1屆台北縣議員、2屆新北市議員，2016年首度代表民進黨參選立委，以58.50%得票率扳倒當時爭取三連霸的前立委盧嘉辰（38.46％）；2020立委選舉，吳琪銘對上代表國民黨參選的林金結，以及被視為「郭家軍」的無黨籍候選人李縉穎，最終吳以44.77%支持度出線，當時林獲35.60%，吳獲18.83%。

今年面對林金結來勢洶洶，吳琪銘除了鞏固原本就視為重中之重的陸戰組織，密集舉辦小型座談會、里長客廳會等活動，在文宣面也下足功夫，包括地方看板、公車廣告，亦透過社群媒體釋出「琪銘跑透透行程」系列文章，公布重要競選行程，強化空戰面的能見度。

11月底，吳琪銘在土城舉辧鄰里座談活動時，昔日對手挺郭大將、前國民黨立委盧嘉辰突然現身，表態力挺吳，暢談兩人「不打不相識、英雄惜英雄」，引發地方關注。不過，今年立委選舉，在民進黨執政包袱重、總統選舉三腳督等因素相互作用下，黨內普遍認為大環境較不利，尤其北部立委選區更是沒有樂觀的本錢，吳琪銘雖擁有現任優勢，但林金結力圖「復仇」，仍得謹慎應戰。

▲盧嘉辰為「昔日對手」吳琪銘站台。（資料照／吳琪銘辦公室提供）