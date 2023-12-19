表弟勸喝酒！高雄男2度酒駕　「發誓戒酒」又栽了

▲高雄男喝黃湯喝下肚，竟還駕車上路遭警逮捕。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

高雄市一名62歲的許姓男子，16日到市區拜訪朋友，卻在歡樂的氛圍中受到勸酒，灌下一碗又一碗的黃湯，然後酩酊大醉地駕車上路回家，不料，由於其在路口停留太久，引起巡邏員警注意上前盤查，接受酒測後，許男的酒精濃度達到0.40，訊後將依《公共危險罪》移送法辦。

在2012年2月，許男因為酒駕曾被捕，當時曾發下誓言要戒酒，然而，就在16日晚上到市區尋找親友時，由於氣氛歡樂，在表弟的強力催促下喝下幾杯啤酒，竟直接開車上路返回家，但於自立二路與民主路交會處停留良久，後方巡邏員警察覺有異上前關心，靠近便聞到許男散出濃厚酒氣。

警方依規定進行吹測，面對攔查，許男顯得相當冷靜，沒有解釋或反駁，並且配合進行酒測，最終酒測值顯示0.40已超標，全案訊後將依據《公共危險罪》送移法辦。

警方呼籲，「酒後不開車、開車不喝酒」，飲酒後可尋求酒後代駕、家人接送等，以確保平安返家，酒駕違規除需繳納罰鍰、吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者將公告姓名、照片及違法事實，得不償失。

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