日本自民黨涉上億回扣　安倍派與二階派辦公室「遭檢方強制搜查」

▲日本自民黨爆發秘密政治獻金疑雲，首相岸田文雄民調被拉低。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本自民黨爆發上億元政治獻金申報不實疑雲，東京地檢署特搜部19日以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，分別對黨內兩大派閥安倍派（清和政策研究會）與二階派（志帥會）的辦公室進行突襲搜查。此前，首相岸田文雄撤換4名安倍派內閣，涉嫌收取回扣的前官房長官松野博一辭職後，由外交大臣林芳正接任。

根據日本放送協會（NHK）報導，消息人士最早向NHK透露，東京檢方決定於19日對安倍派與二階派進行強制搜查。消息迅速傳遍各大日媒，當地時間上午10點左右，東京地檢署特搜部10名官員進入了安倍派的清和政策研究會辦公室建築物中。

▲掌管黨務的日本自民黨幹事長茂木敏充緊急召開記者會，承諾後續將採取必要處置。（圖／路透）

自民黨幹事長茂木敏充19日上午隨即召開記者會表示，「對於事態發展到這種地步感到非常遺憾」，並承諾未來將「嚴肅對待此事，密切關注今後調查的進展。我們將採取必要的對策。」

NHK指出，這些自民黨派閥涉嫌向募資到超額「宴會券（パーティー券）」的議員支付這些超額收入當作「回扣」，並且未登記在政治獻金收支報告書上，因此被認為是秘密獻金。

消息人士稱，安倍派幾乎所有成員都涉嫌收受回扣，據信截至2022年的5年時間，安倍派未申報的回扣金額約達5億日圓（約新台幣1億994萬元）。同一時期，二階派的秘密獻金約為1億日圓（約新台幣2198萬元）。

報導稱，安倍派與二階派的會計人員在自願配合調查的基礎上，接受檢察官訊問時坦承未申報來自募款餐會的部分收入，收受巨額回扣的幾名安倍派議員也自願接受檢察機關調查。檢方初步認為，這種收受回扣的做法是具系統性的。

►►►跌剩16%！政治獻金風暴重創岸田支持率 70%民眾認：應解散派閥

►►►安倍派4內閣請辭！政治獻金醜聞狂燒 接任名單曝光

►►►拔4官！岸田內閣新體制上路 林芳正任官房長官：盼恢復信賴