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日大臣西村康稔爆多次辦假餐會！　數百萬收益進「小金庫」

▲▼西村康稔涉及政治獻金醜聞，主動請辭。（圖／達志影像／美聯社）

▲西村康稔涉及政治獻金醜聞，主動請辭。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

已經遞交辭呈的日本經濟產業大臣西村康稔被週刊爆出舉辦「架空」（虛構）的政治資金募款餐會，實際上根本不到10人到場，而且都是經產省官員。他今天對此表示，政治資金餐會依法令舉辦，預定對缺席的人追加舉辦懇談會。

「週刊文春」報導，西村本月8日在東京一家飯店舉辦政治資金募款餐會，每張餐券售價2萬日幣，但現場根本沒有購買餐券的企業方到場，出席人數不到10人，而且是經產省自己的職員；報導指控西村透過「架空的政治資金聚會」，收取數百萬利益。

日本的政治獻金募款餐會指的是政治人物或團體為募集活動資金所舉辦的活動。根據政治資金規正法規定，從活動收入扣去支出經費後所剩資金，可以用作政治活動。

派閥會要求個人或企業以每人2萬日幣的價格購買餐券，資金上繳給派閥後，再分派給派閥所屬議員作為「回扣」。這中間過程如果公開，就不違反政治資金規正法，但這次爆出醜聞，問題就出在「回扣」沒有記錄在收支報告書中，變成了議員的「小金庫」。

「週刊文春」表示，涉入政治獻金醜聞的安倍派「5人小組」當中，最高的收受金額超過1000萬日幣。而自從東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）10月開始進行秘密調查以來，西村在這期間舉辦了3次虛構的政治資金募款餐會。

「週刊文春」潛入西村於12月8日舉辦的餐會，會場在永田町國會議事堂附近的都市中心飯店會議室。記者得到訊息來到飯店6樓的603會議室，介紹板上寫著該場地正在進行「總合政策研究會主辦的西村康稔茶話會」。總合政策研究會是西村的政治獻金管理單位。

不過，現場只有不到10名身穿西裝的男性，會議室很小，桌子排列成U字型，感覺不像是餐會場所。但記者取得的茶話會介紹確實寫著是「政治資金餐會」，會費2萬日幣。

相關人士透露，「部分餐券是由與西村關係密切的大型企業贊助商購買，即使扣除場地費、講師費，以及購買高級三明治當作午餐的飲食費等，每場餐會還有數百萬日幣盈餘。」

至於參加者究竟是什麼身分，根據經產省官員透露，「這種餐會通常在平日的白天舉辦，唯一提供的食物就是三明治，很少人會願意來參加，企業也不想派人。不過這樣一來，受邀的講師會很尷尬，所以西村就以 『研讀會』的名目，邀請和會議題目有關的經產省官員，但每次依舊不到10人參加，全部都是經產省官員，是利用官員營造的『虛假』政治獻金餐會。」

曾任總務省官員的室伏謙一表示，由於研讀會和職務有關係，而且是在午休時間舉行，請官員去參加的藉口是合理的，但如果是被命令「去參加茶話會」，下達職務命令，那就超出了西村身為經濟產業大臣的職務權限。但這還不是唯一的問題。政治獻金專家、神戶學院大學教授上脇博之表示，「場地選在飯店的一個小會議室，代表原本就估算參加人數不會太多，那麼收取的費用就不能算是會費，應該算作捐贈。」

他表示，企業每年如果捐贈金額超過5萬日幣，就必須納入政治資金收支報告書。此外，企業只能向政黨與政治資金團體進行捐贈，不能捐贈給茶話會的主辦單位總合政策研究會。另外，企業如果沒參加餐會卻購買餐券，可能違反政治資金規正法。

對此，遞交辭呈後的西村召開記者會表示，「政治資金餐會一直以來都依照法規舉辦，實際上也邀請了講師。受到大臣身分的相關規範限制，餐會一直是小規模進行。至於經產省的職員會來參加，是因為演講題目與他們的業務有關，所以進行了邀請，是否參加全是他們自主決定。」他並表示，對於先前缺席餐會的人，預定將追加舉辦懇談會。

 
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