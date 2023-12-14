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安倍派4內閣請辭！政治獻金醜聞狂燒　接任名單曝光

▲▼西村康稔涉及政治獻金醜聞，主動請辭。（圖／達志影像／美聯社）

▲西村康稔涉及政治獻金醜聞，主動請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本執政黨自民黨的「清和政策研究會」（安倍派）爆出政治獻金醜聞，多名內閣涉嫌不當申報，隸屬於安倍派的3名內閣成員14日上午前往首相官邸，正式遞交辭呈。而涉收受回扣嫌疑的官房長官松野博一稍早也提出辭呈。

根據《朝日新聞》報導，經濟產業大臣西村康稔提出辭呈後，在首相官邸接受記者採訪。他表示，「政治獻金問題引起國民疑慮，導致政治信任的危機。我會在相關調查中負起責任。」他提到目前正在進行帳戶核對與政治獻金的確認，並強調會盡快對外說明應當履行的責任。

農林水產大臣宮下一郎則表示，「我認為我的政治獻金有遵照法律做出正確的處理，不過基於此次事件有可能會對國政產生延誤，因此根據全面性的考量，決定請辭。」與此同時，總務大臣鈴木淳司也提出辭呈。

首相岸田文雄14日下午將會任命新的內閣成員，預計將由岸田派的前外務大臣林芳正接任官房長官一職；麻生派的前總務大臣松本剛明重新接任總務大臣；森山派的地方創生擔當大臣坂本哲元接任農林水產大臣；無隸屬派系的前法務大臣齊藤健接任經濟產業大臣。

另一方面，根據《共同社》報導，同為安倍派的首相輔佐官上野通子14日上午也向岸田文雄遞交辭呈。她向記者表示，自己身為安倍派一員，理應當同進退。

 
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