啵一聲裂兩半！玻璃杯裝熱茶「沒炸算幸運」　她驚：要小心

▲玻璃杯裝熱茶，杯子裂成兩半。（圖／「深夜女子公寓的料理習作」授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

冷冷的天泡杯熱飲，暖呼呼超療癒，但選用杯具要小心！有部落客最近把熱茶倒進玻璃杯，卻發生「『啵』一聲，玻璃杯就裂成兩半」的事故。事後，她跟醫師朋友聊到這件事，對方直呼「算妳好運，我們一般遇到是杯子炸開的」，令她忍不住發文提醒，「冬天喝熱茶！愛租以（注意）！請使用安全器皿！」

部落客在粉專「深夜女子公寓的料理習作」貼出「裂成兩半的玻璃杯」照片，提醒大家「喝熱茶要小心」，文中表示，「入冬喝熱茶的時候多了，最近發生一次熱茶倒進玻璃杯，『啵』一聲玻璃杯就裂成兩半的事故。」

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回想當時，因為有聽到那個細微的一聲「啵」，在她還沒意會發生什麼事的時後，只被熱茶濺到，沒有大受傷，查看發現玻璃杯竟裂成兩半。

當晚跟醫師朋友吃飯時，她提到這件事，對方讓她回頭查玻璃杯耐熱溫度，外科朋友聽了甚至直呼，「算妳好運。我們一般遇到是杯子炸開的。」這令原PO一驚，「好喔！原來這樣是好運是嗎……」便貼出照片，「那我除了拿半個杯子做斷面秀之外，也要提醒各位！冬天喝熱茶！愛租以（注意）！！請使用安全器皿！」

貼文下方就有網友也補充，「用厚的玻璃杯喝熱水會比薄的更容易爆掉」、「基本上只要厚壁的玻璃杯，裝溫差過大的液體都有裂開的風險喔～杯壁越厚，內外溫度差距就越大，熱脹冷縮也越嚴重，就很容易裂開來」、「變兩半過+1，才知道原來玻璃杯不能裝太熱的熱水。」

還有人指出，「裂成兩半也算降低了某種風險，因為如果有不明顯的破裂，若用手去清洗杯子的情況下，可能刮甚至割傷手指。曾經有兩位我的朋友分別遭遇到這樣的意外，結果都必須前往急診室縫合」、「我的陶瓷馬克杯是沖熱水泡茶之後，很大一痕裂痕，以後我都用鋼杯泡茶了。」

►本文獲「深夜女子公寓的料理習作」授權引用