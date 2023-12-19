　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

啵一聲裂兩半！玻璃杯裝熱茶「沒炸算幸運」　她驚：要小心

▲▼ 。（圖／深夜女子公寓的料理習作授權引用）

▲玻璃杯裝熱茶，杯子裂成兩半。（圖／「深夜女子公寓的料理習作」授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

冷冷的天泡杯熱飲，暖呼呼超療癒，但選用杯具要小心！有部落客最近把熱茶倒進玻璃杯，卻發生「『啵』一聲，玻璃杯就裂成兩半」的事故。事後，她跟醫師朋友聊到這件事，對方直呼「算妳好運，我們一般遇到是杯子炸開的」，令她忍不住發文提醒，「冬天喝熱茶！愛租以（注意）！請使用安全器皿！」

部落客在粉專「深夜女子公寓的料理習作」貼出「裂成兩半的玻璃杯」照片，提醒大家「喝熱茶要小心」，文中表示，「入冬喝熱茶的時候多了，最近發生一次熱茶倒進玻璃杯，『啵』一聲玻璃杯就裂成兩半的事故。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回想當時，因為有聽到那個細微的一聲「啵」，在她還沒意會發生什麼事的時後，只被熱茶濺到，沒有大受傷，查看發現玻璃杯竟裂成兩半。

當晚跟醫師朋友吃飯時，她提到這件事，對方讓她回頭查玻璃杯耐熱溫度，外科朋友聽了甚至直呼，「算妳好運。我們一般遇到是杯子炸開的。」這令原PO一驚，「好喔！原來這樣是好運是嗎……」便貼出照片，「那我除了拿半個杯子做斷面秀之外，也要提醒各位！冬天喝熱茶！愛租以（注意）！！請使用安全器皿！」

貼文下方就有網友也補充，「用厚的玻璃杯喝熱水會比薄的更容易爆掉」、「基本上只要厚壁的玻璃杯，裝溫差過大的液體都有裂開的風險喔～杯壁越厚，內外溫度差距就越大，熱脹冷縮也越嚴重，就很容易裂開來」、「變兩半過+1，才知道原來玻璃杯不能裝太熱的熱水。」

還有人指出，「裂成兩半也算降低了某種風險，因為如果有不明顯的破裂，若用手去清洗杯子的情況下，可能刮甚至割傷手指。曾經有兩位我的朋友分別遭遇到這樣的意外，結果都必須前往急診室縫合」、「我的陶瓷馬克杯是沖熱水泡茶之後，很大一痕裂痕，以後我都用鋼杯泡茶了。」

►本文獲「深夜女子公寓的料理習作」授權引用

★★★ETtoday學習雲來了！輸入折扣碼「QQQ」去上課★★★

►拿捏曖昧節奏　來學條通女王的「撩心術」！

►想當百萬直播主？學化妝？創作音樂？用手機拍美照？手刀去選課！

也別錯過有趣的Podcast啦！

►來聽《地產詹哥老實說》聊房子吧！

►讓《尚恩帶你上車》陪你聊車

ET快訊
快訊／女行人過馬路　慘遭砂石車撞死
一堆受害人NONO卻不起訴？脫身1關鍵曝　律師：別罵檢察官恐
快訊／GD洗脫嫌疑！　韓警正式宣布「無嫌疑」結案
喜獲愛女1年多…一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒
快訊／明年度總預算案三讀　歲出規模2兆8817億元、減列29
快訊／到職才1個月…北市府27歲女科員墜樓亡
快訊／把握機會！　日圓走貶多吃4碗拉麵
快訊／蔡英文用「簡體字」關心甘肅強震　台灣願供中國必要協助
黑人告大牙吞敗！律師轟「開庭當作秀舞台」：早知道的結果
快訊／好市多再出包！檢出不合格　111公斤退運銷毀
今迎「首波寒流」越晚越冷　最冷剩7度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本爆買UNIQLO「口袋摸出3標籤」！他多付錢嘆：小偷哪都有

出國好康到月底！桃機消費「滿200折50元」　每天領券都有折扣

中醫醫療科技令人稱奇！慈濟參加醫療科技展　體驗區大排長龍

非洲豬瘟新型病毒「致死率更高」　農業部啟動專案：提高抽檢率

黑人告大牙吞敗！律師轟「開庭當作秀舞台」：早知道的結果

推醫療數位化！薛瑞元曝未來2大方針　三班護病比要求「可減輕」

「逆衝斷層」引發甘肅強震！專家曝成因：造山運動釋1顆原子彈能量

今迎「首波寒流」越晚越冷　最冷剩7度時間曝！濕2天再轉乾

幼兒園老師衰被當小3！心碎喊「如何守住愛情」...網不挺：中招了

啵一聲裂兩半！玻璃杯裝熱茶「沒炸算幸運」　她驚：要小心

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

林宥嘉首次公開唱《與惡》主題曲　合體陳華唱《想和你看五月的晚霞》

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

日本爆買UNIQLO「口袋摸出3標籤」！他多付錢嘆：小偷哪都有

出國好康到月底！桃機消費「滿200折50元」　每天領券都有折扣

中醫醫療科技令人稱奇！慈濟參加醫療科技展　體驗區大排長龍

非洲豬瘟新型病毒「致死率更高」　農業部啟動專案：提高抽檢率

黑人告大牙吞敗！律師轟「開庭當作秀舞台」：早知道的結果

推醫療數位化！薛瑞元曝未來2大方針　三班護病比要求「可減輕」

「逆衝斷層」引發甘肅強震！專家曝成因：造山運動釋1顆原子彈能量

今迎「首波寒流」越晚越冷　最冷剩7度時間曝！濕2天再轉乾

幼兒園老師衰被當小3！心碎喊「如何守住愛情」...網不挺：中招了

啵一聲裂兩半！玻璃杯裝熱茶「沒炸算幸運」　她驚：要小心

一口氣衝下16樓！　甘肅地震生還者憶：像「海浪」翻湧人被拋起

甘肅6.2地震百人死亡　行政院：相關單位願適時提供

「LEXUS NX休旅」新改款曝光！配備、安全升級　台灣有望明年導入

她在老公電腦發現「大量性侵照」　主角竟是自己

19歲明星級女大生背包忘公車上　警幫找回...開心喊：要寫在論文

日本爆買UNIQLO「口袋摸出3標籤」！他多付錢嘆：小偷哪都有

蔡英文讚塭仔圳綠竟批獨厚財團　侯辦嗆賴清德欲躲南鐵東移暴行

陳昭仁／Dcard應換法務　函可解決的事非要弄到票

出國好康到月底！桃機消費「滿200折50元」　每天領券都有折扣

快訊／鹿港89歲阿嬤外出　慘遭砂石車撞死

東森嚴選阿一鮑魚四大珍饈富貴豪華饗宴

生活熱門新聞

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

勞保多繳4年卻少領57萬！達人提醒避開地雷區

清境停車場收費了　一天清空車露族

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

做完驚覺「保險套脫落」　她驗排卵期急私訊名醫

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」

聯合報民調／侯康配追平賴蕭配　49％不喜歡柯盈配

恐跌破8℃！寒流過冬至　1圖看最低點

小孩發燒咳嗽！媽「沒燒去上學、我要上班耶」　醫苦笑

更多熱門

相關新聞

好市多熱飲杯蓋「藏2凹槽」！網瘋猜用途

好市多熱飲杯蓋「藏2凹槽」！網瘋猜用途

近日有民眾在好市多買熱飲，發現熱飲杯所用的「杯蓋」設計很奇怪，「想請問，這個杯蓋的這2個凹槽是設計來做啥的？特地設計成可開式的，難道只是為了防塵？」沒想到引來許多人突發奇想，「放1天吃2次的藥丸，剛剛好」、「還蠻適合作點心沾醬杯欸！」

星巴克、路易莎「冬天熱飲」必喝

星巴克、路易莎「冬天熱飲」必喝

台人超愛送保溫杯當贈品？他開櫥櫃傻眼

台人超愛送保溫杯當贈品？他開櫥櫃傻眼

飲料杯封膜　日本人狂讚太神

飲料杯封膜　日本人狂讚太神

50嵐經典黃藍杯換了「白底藍字」新包裝曝！鐵粉搖頭

50嵐經典黃藍杯換了「白底藍字」新包裝曝！鐵粉搖頭

關鍵字：

熱飲玻璃杯杯子杯具熱茶

讀者迴響

熱門新聞

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

大牙指控熊抱戲謔「搞不好你會喜歡」　黑人告誹謗吞敗

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

孫生當街「火車便當」激戰！

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

「余天破口」衝擊三重綠鐵板　可能綠地變藍天

國道4車追撞3死1重傷　女拋飛路中央遭輾斃

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面