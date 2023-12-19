搶購「盲盒」隔天上架賺3%　出金被拒！生技夫妻檔遭詐5百萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵2隊日前接獲報案，在網路上「盲盒平台」購買盲盒，隔天可以放上去供人搶購，只要被人搶走就可以有3%的投報率，每次交易都是儲值泰達幣（匯率對應美金價格）後轉買積分，8位民眾花了9百萬元購買盲盒，想獲利了結、兌換成虛擬貨幣時，都被平台封鎖或者以平台升級為由拒絕出金。

警方調查，45歲的許姓男子日前透過朋友認識在中國大陸、馬來西亞等地的吸金集團，利用網路建構虛擬平台，並且主打可以加入會員，裡面有上架各式各樣的盲盒，每個約3百至2千元的泰達幣，只要搶到了以後，就可在隔天繼續透過平台上架，讓別人繼續搶購，每次被搶走就可以獲得3%的回饋積分。

▲北市刑大查獲網路老鼠會，主打搶購盲盒，介紹下線成交還可以抽傭。（圖／記者邱中岳翻攝）

許多民眾趨之若鶩，不斷換取泰達幣已1比1的等值換取積分，在每天上架前等候搶抽高價盲盒，且宛如老鼠會一般，每次找新會員加入，還可以在新會員儲值後，每筆交易成功獲得一定的積分獎勵，平台還相當狡猾，每個會員加入後都會先送2百分的積分，但是盲盒最低價格約3百泰達幣，讓被害人一定要儲值購買積分才可以買盲盒。

警方事後喬裝成有興趣的民眾，參加平台辦理的實體說明會，講師利用簡體字的電腦簡報闡述平台產品，又在餐會之際向民眾勸說投資內容，甚至強調已經成為國際金融組織的認證，還有很多私募基金也注資在裡面，但上網才發現，原來整個詐騙吸金手法，完全與中國大陸近期發生的盲盒詐騙案如出一轍。

▲北市刑大發現許嫌推廣搶購盲盒平台，8名被害人估計被騙走9百多萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警方陸續接獲報案，有8人上門尋求協助，共計被騙29萬多顆泰達幣，約折合台幣9百多萬元，其中一對終其一生都在生技業服務的詹姓夫妻檔，陸續投資5百萬台幣，購買15萬8千顆的泰達幣，在平台上搶購盲盒，再放上網路供人搶購，賺到錢後想要出金，平台卻以系統升級拒絕。

警方循線在9月份先逮捕也是推廣者之一的莊姓女子，莊女另案因銀行法遭發布通緝，訊後先解送相關單位，12月份又陸續逮捕許姓主嫌等7人到案，並查扣80萬元現金、金融存摺以及投資文宣等資料，訊後依照詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。