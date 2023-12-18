Dcard二度遭搜索！律師揪1點「真的白目」：看來要排隊搜索了

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Dcard二度遭搜索！律師陳宗元批「學臉書真的白目」：看來要排隊搜索了

快訊／檢警二度搜索Dcard　創辦人發聲了

▲Dcard在台灣是相當有影響力的社群平台，近期卻遭二度搜索。（圖／翻攝自Dcard）

記者閔文昱／綜合報導

社群網路媒體Dcard繼11月間遭檢警搜索，今（18）日內湖警分局二度搜索，並約談公司法務人員到案說明。對此，曾任檢察官的律師陳宗元直言，不知道Dcard到底哪來的勇氣，拒絕檢警調資料的要求，以為可以學臉書說不提供就不提供，「你一個台灣公司，在台灣境內，居然敢這樣，只能說真的是白目了。」

「說真的，我不知道Dcard到底哪來的勇氣，拒絕檢警調資料的要求。」陳宗元18日在臉書發文指出，檢警發函要調資料，其實是好聲好氣麻煩Dcard自己提供，沒想到Dcard竟會不識相。

陳宗元說明，在台灣什麼案由都可以拿得到搜索票，「不要想在那裡學臉書，說不提供就不提供，台灣司法是對臉書沒辦法，又沒辦法去美國搜索，所以只能這樣。你一個台灣公司，在台灣境內，居然敢這樣，只能說真的是白目了。」他也痛批，不曉得Dcard公司的法務到底是幹什麼吃的，「看來真的是要排隊搜索了！」

回顧整起案件，刑事局日前接獲一網友報案，被害人是一名年輕男性，他自陳在Dcard心情版閒聊，卻遭到一名使用暱稱的網友指稱他有犯罪前科，是網路渣男，被害人對此相當不滿，認為對方透過網路匿名放話，因此到刑事局報案提告。

但讓刑事局意外的是，本來是一件很單純的網路妨害名譽案件，僅須把PO文者約談到案說明後，案件就可偵處移送，但Dcard公司卻比照外商公司規定，要警方持法院核發搜索票，才願意提供涉案帳號的原始登入資料，對此刑事局只好高規格對待，11月3日持台北地院核發搜索票到Dcard位於北市大安區總部進行搜索。

另外，內湖警分局為偵辦一起詐欺案件，今天（18日）也持士林地院核發搜索票到Dcard總部搜索，並說明日前曾發函向Dcard「狄卡科技股份有限公司」調閱相關資料，但經Dcard公司回函表示「僅於接獲法院來函或法院核發之令狀，如調取票、搜索票或扣押裁定等後，於合理範圍內協助辦理調取作業。」

對此，內湖警方只好向士林地院聲請核發搜索票，18日中午持搜索票前往該公司調取資料，並針對Dcard未善盡台灣企業管理網域的相關責任，約談Dcard公司法務人員到案說明。

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