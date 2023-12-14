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桃園向陽扶輪社主辦「賦權女孩」講座　藝術家故事感動全場

▲▼桃園向陽扶輪社主辦「賦權女孩」講座　藝術家故事感動全場。（圖／扶輪社提供）

圖、文／扶輪社提供

桃園向陽扶輪社主辦之國際扶輪3502地區賦權女孩活動，由3502地區前總監林千鈴主講的「藝術的救贖-從迷濛中覺醒的女性力量」，在11月23日堂堂登場。

「賦權女孩」是國際扶輪十分重視的議題，桃園向陽社連續兩年榮膺主辦社。地區總監林淑華在致詞時除了重申扶輪社對賦權女孩議題的重視，也期許扶輪人能用正向積極的思維發揮影響力，並進而讓婦女力量改變社會。這次隆重邀請前總監林千鈴擔綱演講，而林千鈴前總監身為扶輪社3500地區第一位女總監，更是連續兩年透過藝術家的精彩人生故事，為覺醒的女性力量帶來深刻的啟發，同時也為賦權女孩的扶輪倡議做了最深刻的詮釋與引領。

這次講座以三位藝術史上鼎鼎有名的女性Frida, Marina, Niki為主軸，她們從藝術創作中化解傷痛，展現生命的力量，既成就了偉大的藝術創作，也救贖了自己、救贖了同樣有傷痛遭遇的女性。精彩的演講內容及圖片分享，震撼全場，也獲得滿堂彩。

國際扶輪3502地區賦權女孩活動的推展，讓美好的事物在此適逢感恩節的日子裡有圓滿的交織，也讓所有人共同見證了扶輪帶來正向能量的洗禮，扶輪社這個為社會發揮正向影響力的持續性活動，意義非凡也影響深遠，值得喝采。

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