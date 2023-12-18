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建構台東縣偏鄉地區智能整合健康照顧　試辦合作計畫今啟動

▲「建構台東縣偏鄉地區智能整合健康照顧試辦合作計畫」簽約暨啟動儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「建構台東縣偏鄉地區智能整合健康照顧試辦合作計畫」簽約暨啟動儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應高齡化社會及偏鄉長者照顧需求，衛生福利部所屬台東醫院與台東縣政府合作，18日由衛生福利部王必勝政務次長、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會林慶豐執行長、陳瑩立法委員、成功鎮謝淑貞鎮長、長濱鄉李光蘭鄉長、台東縣議會許進榮議員蒞臨台東縣成功鎮原住民文物館，自113年1月起辦理為期2年的「建構台東縣偏鄉地區智能整合健康照顧試辦合作計畫」簽約暨啟動儀式。

「建構台東縣偏鄉地區智能整合健康照顧試辦合作計畫」初期選定成功鎮與長濱鄉2個地區共1200名長者(成功鎮700名，長濱鄉500名)，斥資3600多萬元，將高科技結合醫療照護，讓長者穿戴智能裝置、監測長者的健康狀況，並由專業醫護人員提供即時建議，以建置完善健康照顧網，發展智慧社區健康管理模式，減輕出門在外打拚子女的照顧負擔。

隨著台灣人口老化，尤其偏鄉地區醫療量能不足，亟需新的方法來改善長者的生活品質和照顧者的壓力。該計畫以成功鎮和長濱鄉2個地區為主，其核心目標為改善台東偏鄉地區居民的照護生活品質，提供長者更便捷的照顧方式，由專業醫護人員進行社區篩檢；透過評估篩選服務長者，運用智能穿戴裝置，持續監測長者健康狀況，再依據收集的數據，轉介適切在地資源提供服務，以建置完善健康照顧網，發展智慧社區健康管理模式。

衛生福利部政務次長王必勝表示，該計畫可提供長者健康教育、定期健康檢查、整合各種照顧資源，以及推廣健康友善社區。有了「台東縣偏鄉地區社區智能整合健康照顧試辦計畫」，將智能科技應用於健康照護，提供偏鄉長者更便捷、更人性化的健康照護，讓長者能夠做到自主健康管理，同時減輕照護者的負擔。

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