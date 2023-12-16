婆婆要再婚！準公公「只比老公大2歲」　1句話讓夫妻決定搬出去

▲婆婆將在年前再婚。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「要養自己養，還想親情勒索，抱歉對我沒用！」一名女網友發文表示，婆婆最近交了一個大她老公2歲的男友，然而「準公公」不但沒上班，還要他們負責婚宴、出錢買金飾，形同「小白臉」。由於準公公的舉止讓夫妻倆受不了，於是兩人有意搬出去，怎料婆婆這時卻哭哭啼啼，讓她很傻眼。

女網友在「匿名公社」上發文表示，婆婆交了一個大她老公2歲的男友，且還讓對方住了進來。準公公平時不上班、不做事也就算了，平時只要看他們不順眼，就會罵她女兒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，婆婆預計年前結婚，於是準公公就要她老公負責婚宴，「連婆婆要買的金飾，也好意思開口要我老公三姊弟出」。原PO得知後，納悶婆婆既然有錢，為何不自己買？結果「那個不要臉的準公公說婆婆的錢就是他的錢，他一毛都不會拿出來」。

聞言，原PO和老公忍無可忍，決定搬出去，怎料婆婆這時開始哭哭啼啼，說家裡沒什麼財產養小白臉。聞言，原PO仍難以接受，也不想被拖下水，「要養自己養，還想親情勒索，抱歉對我沒用」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「趕緊搬走，最好不要再聯絡，不然之後更多要錢的藉口」、「覺得你們夫妻、小孩搬出去住！以免夜長夢多。而你婆婆大人了，自己行為自己負責」、「不要理他們！什麼事都不要做」、「男的有問題，婆婆也有問題」。不過，也有網友質疑文章真實性。