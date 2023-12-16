公民老師教「如何查判決書」！國2生輸入爸爸名　意外揭家中秘辛

▲一名國二生近日學到查詢公開判決書的方式後，好奇輸入父親名字，沒想到意外發現媽媽曾外遇。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

網路帶來便利性，但也隨時隨地的紀錄著我們的一舉一動。一位網友便透露，近日他透過公民老師學到如何在網路上查詢公開判決書，結果竟然在輸入父親的名字後，意外發現媽媽曾經外遇，且爸爸還開告媽媽的外遇對象，讓他不知該如何是好。

一名網友昨（15日）在臉書社團《匿名公社》發文表示，「公民課老師教我們查公開判決書，可以知道陌生人是否有前科。結果，我查到爸爸告媽媽外遇的對象……」，讓他不知該如何是好，因此上網以匿名的方式說出。

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貼文曝光後也引發網友熱議，「孩子，少點好奇心，會過的比較快樂」、「既然無意查到了，自己知道就好，待時間解決一切。」、「你幾歲了？冷靜，慢慢再觀察，正常生活，自己要好好管理好」、「這樣沒有個資疑慮嗎？」「隱私有這麼好查嗎？」

也有網友PO出網站截圖，「就是司法院判決查詢，輸入關鍵字可以查到一堆判決」，其他人親身試用後也表示「剛好同名同姓吧？我很好奇的輸入自己名字居然有欸」、「我查到我討厭的女生給人家設仙人跳。」

原PO接著也在貼文留言區回覆，聲稱自己今年國二，還有2個正在讀小學的妹妹，並解釋他本來是查爸爸的名字，結果上面也有媽媽的名字，並非只是剛好同名同姓。

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