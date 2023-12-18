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國產材原民風創意家具　台東航空站候機大廳展出

▲林業及自然保育署18日在台東航空站展出的國產材家具作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲林業及自然保育署18日在台東航空站展出的國產材家具作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

林業保育署台東分署與台東航空站攜手合作，18日起於該航站候機大廳展出由公東高工執行、設計及製作的多款台東原民文化意象的國產材創意家具，歡迎來往旅客及到訪的民眾上座親自體驗。

林業及自然保育署18日在台東航空站展出的國產材家具作品，即是林業保育署台東分署與公東高工展現合作執行109年度農村再生推廣國產材及相關人才培育計畫的具體成果。此次展出的特色家具最吸睛的是結合木雕、燒陶、傳統織布、刺繡等原民工藝，融合寓教於樂的概念，搭配不同種類國產材進行創意設計，所製作出兼顧人體工學與居家實用家具及家飾，同時配合台東航空站為積極提升候機公共空間服務品質需求下，促成此次三方的合作，讓來往旅客及等候接送親友的民眾，有機會在候機大廳親身「請坐，請上座」體驗國產材家具的特殊紋路、色澤、香氣的溫潤與魅力。

「有林真好」主題家具已在台中、高雄及新竹完成 3場巡迴展售，自今日起返回家鄉進駐台東航空站開始為期一年的展出，台東分署吳昌祐分署長表示，這批家具在完成全台巡展回到台東航空站進行公開展示，不僅希望能將鑲嵌原民文化意涵及傳統工藝技法的國產材家具，讓台東在地民眾能就近參觀、欣賞，期盼藉此提供民眾選購符合居家生活需求的國產材家具管道，更能以客製化的服務來滿足使用者的需求。

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