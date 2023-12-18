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快訊／新北男大生6樓教室墜落　撞露台圍籬急送醫搶救

▲▼中和區男大生墜樓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲中和區男大生墜樓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市中和區工專路一所大學18日上午10時許，一名19歲郭姓男大生不明原因自6樓教室窗戶墜落到露台圍籬花圃旁，目擊事件學生不禁驚叫，救護人員獲報趕抵，幸好男大生尚有呼吸心跳，緊急將他送往新店慈濟醫院急救，經搶救男大生生命跡象穩定，目前警方已完成自殺防治通報，並通知家長前來，詳細墜落原因待警方調查。

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