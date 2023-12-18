快訊／新北男大生6樓教室墜落　撞露台圍籬急送醫搶救

義大利20歲男大生馬泰奧(Matteo Mariotti)在澳洲留學，近來在昆士蘭州班德保(Bundaberg)以北海灘潛水時突然遭到鯊魚攻擊，影片拍到他被鯊魚拉入水中，他拼命掙扎的駭人畫面，最後雖然撿回一命，一條腿仍被迫截肢。