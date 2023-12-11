騎車200km「南投飆台北」　熱血男大生武嶺撞護欄超痛…結局很暖

▲騎機車200km「南投飆台北」，熱血男大生武嶺雷殘撞護欄沒得包紮，趕緊向警方求助。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

一名年約18歲熱血周姓男大生9日想要騎機車從南投回到台北，行經公路最高點武嶺，人車撞上護欄，導致右腳踝擦挫傷，因假日梨山衛生所未開，男大生至勝光派出所求助消毒、包紮。值班員警拿出簡易急救箱幫男大生包紮，男大生痛得哇哇叫，待休息完畢後繼續騎車上路，也感謝員警協助。

和平警分局表示，男大生行經武嶺的時候機車後輪不明原因打滑，人車衝向懸崖護欄，導致右腳踝擦挫傷，適逢週六假日，梨山衛生所沒有上班，礙於返家路途遙遠，男大生擔心傷口不處理會有感染風險，在人生地不熟，求助無門之下，只好至勝光派出所求助消毒、包紮。

▲勝光派出所員警協助包紮，讓男大生頻頻感謝。（圖／民眾提供）



值班警員兼副所長張明殷及警員蕭堅志立即拿出簡易急救箱，幫忙周男將傷口進行消毒及包紮，並提供茶水讓他休息。雖然消毒當下周民痛到大聲喊叫，但仍非常感謝派出所員警熱心服務協助，避免傷口惡化感染，讓他能夠安心繼續返家旅程。

和平警分局提醒民眾，和平山區加油站及汽、機車修理廠很少，也沒有任何汽機車充電設備，加上醫療資源缺乏，前往山區旅遊務必行前請檢查車況及油料、電力是否充足，隨身藥品記得攜帶，天候不佳的時候更要掌握路況，避免受阻。