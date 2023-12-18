獨／車頭貼「山道」...15歲少年自摔亡　親屬慟：勸過多次都不聽

記者白珈陽／台中報導

台中市昨（17）日發生15歲房姓少年在知名跑山熱點「長龍路136線」騎車自摔死亡案，今（18）日下午2時許，檢察官偕同法醫相驗，房父認屍時神情難掩落寞，家屬則無奈透露，少年平常的愛好就是騎車跑山，曾數次相勸阻止都講不聽，如今發生意外非常遺憾。

▲房父（警察右方者）認屍時神情落寞。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，房姓少年是南投人，昨天下午3時許，未告知父母便與朋友前往136線騎車，行經長龍路四段35.5公里轉彎處自摔，頭部嚴重受創，經送醫搶救仍傷重不治。

現場事故照片顯示，少年的機車車頭貼有「山道」2字，不過車身全毀，機身零件散落一地，坐墊也撞到分離，可見撞擊力道強烈。

▲▼ 房姓少年車輛全毀，機身零件散落一地，車頭貼有「山道」2字。（圖／民眾提供）

檢察官今天下午2時許率法醫到殯儀館相驗，少年的父親、姑姑、表姊、妹妹及奶奶都到場協助程序，家屬說，少年是家中的長子，底下一個妹妹，因房父疼愛少年，便買了該部機車給他，但平時很多朋友都會找他去山上騎車，就變成了他的興趣。

家屬表示，曾多次勸少年不要再去跑山，有危險性，不過可能正處叛逆期，少年都不願聽勸，豈料竟發生意外。

▲多名家屬到場協助相驗。（圖／記者白珈陽攝）

另一名家屬說，現在父母大多是雙薪家庭，對孩子較疏於管教與關愛，少年可能也是因為這樣而不聽話，加上15歲的階段也是聽從朋友講話為主，呼籲大眾父母親要多陪伴、關愛小孩，不要再發生這種遺憾的事情。