基層棒球隊最堅強後盾　頂新和德捐球助棒運發展

▲重慶國中的球員看到職業棒球感到非常開心。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

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頂新和德文教基金會透過「接棒未來」公益計畫，今年捐出3,000顆練習用球給10所學校，包含台北重慶國中、桃園大溪高中、桃園光明國中、桃園大園國中、桃園北科附工、彰藝高中、屏東大同高中、台東體中、花蓮化仁國中、花蓮新城國小，幫助超過500名三級棒球隊員實現打球的夢想。

▲基層棒球隊因缺乏資源，棒球破損用膠帶纏補後繼續使用。

台灣基層棒球最興盛時期有600多支隊伍，現在只剩下200多隊，長期關注棒運發展的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，注意到人才流失與斷層問題，多年前開始捐贈基層棒球發展，之後更推動職業棒球隊味全龍復出、贊助女棒走向國際，並提出棒球經濟生態圈概念，希望透過基層棒球、社區棒球、職棒等各級棒運的發展與資源串接，促進人才交流及培育，讓棒球運動可藉由活絡的生態圈更蓬勃發展。

▲北科附工陳教練感謝基金會創辦人魏應充沒有忘記他。

頂新和德文教基金會和公益夥伴味全龍共同照顧台北主場天母球場鄰近的棒球學校，在亞錦賽狂飆157公里火球的旅日選手孫易磊曾就讀的重慶國中正是其中一所，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫在2020年捐贈交通車給重慶國中，守護小球員交通安全，近年也邀請少棒隊到球場觀賽學習。李清堂教練表示，少子化影響讓基層棒球隊招生不易，經費籌措辛苦，感謝基金會對基層棒球的支持。

▲屏東大同高中球員看到職業棒球練習球感到非常驚喜。

北科附工陳炳男總教練是味全龍隊的前外野手，2000年轉任青棒教練，陳炳男說，感謝魏應充創辦人關心棒球隊的困難，謝謝基金會提供味全龍職棒隊練習用球。北科附工是桃園傳統棒球名校，培育出許多旅外和本土的棒球好手，其中包含上個月在中職總冠軍賽中連蹲七場的味全龍鐵捕蔣少宏。

屏東是台灣青少棒發展重鎮，受贈校之一的屏東縣大同高中棒球隊是其中隊齡最年輕的一支，曾經歷2次解散，後來在縣政府的幫忙下重組球隊，目前由前職棒選手蘇建榮擔任教練，未來潛力不容忽視！