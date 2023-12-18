　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

基層棒球隊最堅強後盾　頂新和德捐球助棒運發展

▲▼公益,頂新和德,棒球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲重慶國中的球員看到職業棒球感到非常開心。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會透過「接棒未來」公益計畫，今年捐出3,000顆練習用球給10所學校，包含台北重慶國中、桃園大溪高中、桃園光明國中、桃園大園國中、桃園北科附工、彰藝高中、屏東大同高中、台東體中、花蓮化仁國中、花蓮新城國小，幫助超過500名三級棒球隊員實現打球的夢想。

▲▼公益,頂新和德,棒球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲基層棒球隊因缺乏資源，棒球破損用膠帶纏補後繼續使用。

台灣基層棒球最興盛時期有600多支隊伍，現在只剩下200多隊，長期關注棒運發展的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，注意到人才流失與斷層問題，多年前開始捐贈基層棒球發展，之後更推動職業棒球隊味全龍復出、贊助女棒走向國際，並提出棒球經濟生態圈概念，希望透過基層棒球、社區棒球、職棒等各級棒運的發展與資源串接，促進人才交流及培育，讓棒球運動可藉由活絡的生態圈更蓬勃發展。

▲▼公益,頂新和德,棒球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲北科附工陳教練感謝基金會創辦人魏應充沒有忘記他。

頂新和德文教基金會和公益夥伴味全龍共同照顧台北主場天母球場鄰近的棒球學校，在亞錦賽狂飆157公里火球的旅日選手孫易磊曾就讀的重慶國中正是其中一所，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫在2020年捐贈交通車給重慶國中，守護小球員交通安全，近年也邀請少棒隊到球場觀賽學習。李清堂教練表示，少子化影響讓基層棒球隊招生不易，經費籌措辛苦，感謝基金會對基層棒球的支持。

▲▼公益,頂新和德,棒球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲屏東大同高中球員看到職業棒球練習球感到非常驚喜。

北科附工陳炳男總教練是味全龍隊的前外野手，2000年轉任青棒教練，陳炳男說，感謝魏應充創辦人關心棒球隊的困難，謝謝基金會提供味全龍職棒隊練習用球。北科附工是桃園傳統棒球名校，培育出許多旅外和本土的棒球好手，其中包含上個月在中職總冠軍賽中連蹲七場的味全龍鐵捕蔣少宏。

屏東是台灣青少棒發展重鎮，受贈校之一的屏東縣大同高中棒球隊是其中隊齡最年輕的一支，曾經歷2次解散，後來在縣政府的幫忙下重組球隊，目前由前職棒選手蘇建榮擔任教練，未來潛力不容忽視！

ET快訊
爆料RJ後「第三度發文」澄清2點　女Coser：我就是箭靶而
快訊／19歲男大生6F教室墜樓
飛東京、大阪9折　國泰航空22航點「限時優惠」
快訊／前NBA榜眼加盟高雄鋼鐵人
1年義務役將上路　新訓未過關「每月少1萬、禁放榮譽假」
輝瑞集體裁員！2000人慘丟飯碗　市值蒸發4.4兆
快訊／表弟真的來了！　台啤雲豹宣布簽下NBA頂尖中鋒
大S大吵徐媽「當場開門跳車」！ 小S目睹：好有種
又一波強烈冷氣團！明起連凍4天　最冷10°C↓時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

2023「96聯賽」永靖收官戰　頂新和德力挺小農推在地觀光

基層棒球隊最堅強後盾　頂新和德捐球助棒運發展

【廣編】灌溉籃球希望　璀燦高雄星空

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

陸配分享在台餐飲業工作好處　曝友聽薪資驚「比陸公務員高」

基層棒球隊最堅強後盾　頂新和德捐球助棒運發展

【廣編】灌溉籃球希望　璀燦高雄星空

曾擦身死神！邱軍暫退「做工的人」扛14度東區開唱

限時到1／10！LINE貼圖、主題「3個月」免費用到飽　

颱風「鯉魚」襲擊菲律賓南部　逾萬人避離

小學5年級畫18禁狗爬式！老師嚇壞曝：小1不識字卻已知情色

《全明星》粿粿到機場才驚覺拿錯！攤開看傻眼…尪：每次都要鬧一齣

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」換人當　499萬人朝聖

關心老朋友！醫曝4步驟預防老人自殺　理解支持和關懷是關鍵

布克決勝節獨拿11分！　太陽完成16分逆轉秀擊敗巫師

「脖掛福袋」銀狐有家了！九九峰動物樂園收編　顧2個月毛變漂亮

「雲林萬寶龍」計畫　鼓勵生育第四胎補助13萬

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

公益熱門新聞

松下灌溉籃球希望　璀燦高雄星空

堅強後盾頂新和德捐球助棒運發展

東森送愛點燈　王令麟化身聖誕老公公傳遞幸福

Tricking教練吳奇軒　翻出新高度

東森傳愛繪畫賽得獎小學生捐出獎金

免費領A餐？部落客實測超感動

千名外送夥伴紓壓　分享Chill金句還能做公益

扶輪社「賦權女孩」講座感動全場

遭棄養老人擠爆宜弘道之家　資金缺口達500萬

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

上車即入院　香檳機構慨捐幼兒救護車

別讓孩子成為高壓情緒的受害者

身障青年種植「無毒水耕蔬菜」　從育苗到銷售一手包辦

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

更多熱門

相關新聞

大谷翔平記者會佩戴日製手錶引關注

大谷翔平記者會佩戴日製手錶引關注

日籍投打二刀流球星大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊，他在記者會上左手佩戴的手錶引起注意，根據媒體報導，那是一只價格不到5000美元（約16萬台幣）的日本製手錶。

響尾蛇3年13億簽小古利爾　將創最高團薪

響尾蛇3年13億簽小古利爾　將創最高團薪

眼科診所捐1150副眼鏡　助南台中家扶及弱勢家庭

眼科診所捐1150副眼鏡　助南台中家扶及弱勢家庭

驚喜拿台鋼合約　小野寺：學中文

驚喜拿台鋼合約　小野寺：學中文

台鋼雄鷹冬盟摘冠　集團發百萬獎

台鋼雄鷹冬盟摘冠　集團發百萬獎

關鍵字：

公益頂新和德棒球頂新和德文教基金會

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

快訊／13年首次！池錫辰突宣佈「活動中斷」　《RM》證實：健康因素

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面