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黃偉哲出席虎山實小新校舍落成啟用　盼成為環境、學科教育典範學校

▲台南市虎山實驗小學舉行南棟新校舍落成啟用典禮，台南市長黃偉哲等人，見證該校歷史發展的重要時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市虎山實驗小學舉行南棟新校舍落成啟用典禮，台南市長黃偉哲等人，見證該校歷史發展的重要時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德區奇美博物館旁，由虎山林場群樹所包圍的虎山實驗小學，18日舉行南棟新校舍落成啟用典禮，台南市長黃偉哲、立委王定宇、市議員郭鴻儀、吳禹寰、陳皇宇等貴賓齊聚一堂，見證該校歷史發展的重要時刻。

▲台南市虎山實驗小學舉行南棟新校舍落成啟用典禮，台南市長黃偉哲等人，見證該校歷史發展的重要時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，虎山國小歷經許多人的努力及耕耘，把瀕臨廢校的困境，翻轉成人人嚮往入學的名校，感謝學校經營團隊、家長會及志工共同協力，市府未來也將持續爭取硬體建設經費，提升教室、設備、冷氣的水準，軟體部分則請校方、老師繼續努力，讓虎山國小成為環境教育、學科教育的模範學校。

教育局表示，虎山實小曾榮獲行政院國家永續發展獎、國家環境教育獎、教學卓越金質獎及遠見天下「未來教育」大獎，校方積極投入以友善環境為核心精神的「聯合國 ECO SCHOOL 生態學校」系統，目標是打造虎山成為亞洲唯一ECO SCHOOL最高認證榮譽的永久綠旗學校。新校舍落成後，現代化的設備齊全、功能完善，將帶給學生更優質的學習體驗和更舒適的學習環境。

▲台南市虎山實驗小學舉行南棟新校舍落成啟用典禮，台南市長黃偉哲等人，見證該校歷史發展的重要時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，安全優質的校園是學子成長及學習的基石，校舍改建順利完成，是虎山實小發展的一個重要里程碑，期盼校方秉持「虎光山色童夢森林」的教育理想，積極提升教師專業能力，迎接未來科技與雙語教育挑戰，讓虎山實小再創高峰。

▲台南市虎山實驗小學舉行南棟新校舍落成啟用典禮，台南市長黃偉哲等人，見證該校歷史發展的重要時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

虎山實小表示，新校舍耗資7100餘萬元，共有12間教室，包含多元班群教室、自主探究學習教室、永續好食間、生態圖書室及行政創思中心等空間，工程是由解構聯合建築師事務所的優質設計、監造，並由繁華營造有限公司的專業施工；設計上融入在地森林自然生態元素，優化的空間機能、動線安排與開口設計等，兼顧師生使用需求且結合空間美學的學習環境，除了提供孩子們寬敞、明亮、光彩多變的美感校園新風貌，同時也是近年來唯一同時獲得綠建築鑽石級及國家卓越建設獎雙重肯定的新校舍。

▲台南市虎山實驗小學舉行南棟新校舍落成啟用典禮，台南市長黃偉哲等人，見證該校歷史發展的重要時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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