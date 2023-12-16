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2023月之美術館開幕　黃偉哲邀民眾共賞鹽水小鎮之美

▲「月之美術館—2023漫月美行動」以「愛呀」為策展主題，16日晚上舉行開幕活動，市長黃偉哲請大家一起到鹽水走走，欣賞藝術作品並能順遊體驗鹽水地區美食美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「月之美術館—2023漫月美行動」以「愛呀」為策展主題，16日晚上舉行開幕活動，市長黃偉哲請大家一起到鹽水走走，欣賞藝術作品並能順遊體驗鹽水地區美食美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「月之美術館—2023漫月美行動」以「愛呀」為策展主題，16日晚上舉行開幕活動，並持續展出至2024年3月3日，市長黃偉哲表示，鹽水區從12月開始包括月之美術館、月津港燈節及鹽水蜂炮三大活動接連登場，系列活動讓鹽水熱鬧至元宵節後，請大家一起到鹽水走走，欣賞藝術作品並能順遊體驗鹽水地區美食美景。

▲「月之美術館—2023漫月美行動」以「愛呀」為策展主題，16日晚上舉行開幕活動，市長黃偉哲請大家一起到鹽水走走，欣賞藝術作品並能順遊體驗鹽水地區美食美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲進一步指出，「月之美術館」自2019年開始策展，每年都非常受歡迎，尤其「月津港燈節及月之美術館」在交通部觀光署舉辦的首屆「觀光亮點獎」獲得「最佳國旅潛力獎」，未來將有潛力成為國家觀光旅遊的重鎮，也希望「月之美術館」、「鹽水蜂炮」、「月津港燈節」，不僅能成為臺南鹽水的代言，更是溪北的代言，進而帶動整個區域的觀光。議員沈家鳳也到場表達支持。

月津港燈節是全國第一個以創新藝術策展的燈節，「月之美術館」以「鹽水就是一座美術館」的概念進行策展，讓旅客除了燈節期間可來鹽水之外，平常在街區巷弄也能欣賞一些常設作品及豐富的藝術活動。

▲「月之美術館—2023漫月美行動」以「愛呀」為策展主題，16日晚上舉行開幕活動，市長黃偉哲請大家一起到鹽水走走，欣賞藝術作品並能順遊體驗鹽水地區美食美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「月津港燈節及月之美術館」為溪北地區重要藝文活動，本屆由14組藝術團隊，帶來6件新設作品與12件分布在5條街區及老屋空間的常設作品。現場除邀請鹽水文昌國小帶來精采演出外，月之美術館的兔大叔特別將甫獲交通部觀光署首屆「觀光亮點獎—最佳國旅潛力獎」的獎座遞交給市長黃偉哲，由市長向市民朋友共享榮耀，並偕同貴賓為「2023漫月美行動」揭開序幕。

台南市文化局介紹，開幕場地布滿色彩繽紛的燈籠作品，是由禹禹藝術工作帶領地方共創作品《點亮‧愛呀》，另外尚有日本藝術家胡宮雪娜，帶來大型充氣作品《兔龍》，創造出歷史螺旋式的趣味感；藝術家賴彥勳在造月工坊帶來的作品《How we build a MOON [8bit]》宛如一個月亮製造現場，讓民眾一窺造月工作樣貌。藝術家姚紅作品《科技蜃樓》，以個人特殊的圖紙疊合符碼語彙探討回應各種社會處境；藝術家宮保睿，則在魚鱗巷打造《愛如異托邦》作品，透過光的聚集與鏡面的反射，勾勒出一個想像空間；而森屾創作工作室《雲間有座神獸山》期待人們回歸原始純真的狀態，讓愛重新填滿。

值得一提的是，本屆除在日常美術課期間推出限定藝術家卡牌收集互動機制，以「整個鹽水小鎮都是美術館」的概念，整合月之美術館的常設作品、地方歷史文化特色，藉由設計各種體驗活動，收集26張鹽水特色卡牌。「漫月美行動」期間也針對6件新設作品推出6張藝術家期間限定特色卡牌。

▲「月之美術館—2023漫月美行動」以「愛呀」為策展主題，16日晚上舉行開幕活動，市長黃偉哲請大家一起到鹽水走走，欣賞藝術作品並能順遊體驗鹽水地區美食美景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，今年度「漫月美行動」首度將展區導入AR擴增實境導覽方式，由擅長虛實整合的團隊—Rakutou樂鬪團隊與臺南在地藝術家-潘奕丞 (P.Y.C.)合作，在虛擬導覽情境中，樂鬪將讓與日本當代藝術大師村上隆聯名的「CloneX」裡的未來科技虛擬角色，穿梭在充滿歷史文化的巷弄中。民眾可掃描在各街區巷口的光標籤機進行定位，進入虛擬地圖看到作品簡介，邀請民眾看展覽搭配日常美術課遊戲及AR擴增實境導覽，深度體驗小鎮魅力，帶來更多互動觀賞體驗。每日啟燈時間為晚上6至10時，歡迎國人朋友一起來體驗鹽水的魅力。

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