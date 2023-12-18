國1奇葩逼車！他「擋風玻璃消失」狂按喇叭　屁股開花風中搖啊搖

記者林東良、戴若涵／台南報導

國道1號北上永康至安定路段，22日深夜發生一起事件！一輛行駛在內線車道的黑色轎車因不明原因沿路逼車，並狂按喇叭，這幕全被後方的轎車拍下，並上傳網路。國道警方看到影片後，將請通知車主前往分隊說明，以釐清當天情況。

▲國道1號北上永康至安定路段發生逼車事件。（圖／翻攝社會事新聞影音，下同）

透過網友投稿至「社會事新聞影音」的影片可發現，黑色轎車因不明原因，車輛後擋風玻璃全碎、左車燈不亮、右車屁股更被撞凹，如同開花一般在風中搖曳，但黑車駕駛沒停靠路邊請拖吊車到場救援，反倒是緊逼行駛於他前方的白色轎車，貼著對方車屁股行駛，更沿途鳴按喇叭。

後方車輛目擊這幕，車內駕駛與乘客先是傻眼，疑惑「他的玻璃呢？」，開遠燈看清楚黑車後檔風玻璃確實消失了之後，狂笑不已「啊你的玻璃呢？」，也將黑車的危險行徑給拍下，質疑事件起因是否為行車糾紛。

針對這起事件，國道警方表示，目前尚未接獲民眾報案或檢舉，警方將主動調查通知該車車主，請其當日駕駛至大隊說明當日行駛經過，以釐清當日於高速公路行駛之狀況後，再依規定辦理。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款規定，汽車駕駛人駕駛汽車任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道者，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

國道警呼籲，用路人務必遵守交通規則，行車如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全，切勿因一時情緒意氣用事而衍生後續衝突。