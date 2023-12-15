相隔5分鐘！國一311.2K連續2件追撞事故　6車追撞2人受傷

▲國道1號311.2公里處，15日上午5分鐘內接連發生2起事故案，分別各有3車追撞，各造成1位車上乘客受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號南下311.2公里處，15日上午5分鐘內接連發生2起事故案，分別各有3車追撞，各造成1人受傷，2起事故疑似皆因未保持行車安全距離導致，正由國道警察第四大隊新營分隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，第一起事故（3部車）發生於15日上午10時55分左右，51歲陳男駕駛自小客車疑未保持安全距離，追撞前方42歲李男駕駛之自小客車，致該車往前推撞55歲楊男駕駛之自小貨車而肇事，造成陳男車上乘客75陳女受傷（頭暈，無明顯外傷）。

第二起事故（3部車）發生上午11時左右，40歲沈女駕駛之自小客車疑因未保持行車安全距離，追撞前方38歲蔡男駕駛之自小客車，致該車往前推撞36歲洪男駕駛之自小客車而肇事，造成造成蔡男車上乘客38歲郭女受傷（胸部、手、腳不適，無明顯外傷）。現場於上午11時54分排除，全案由國道警察第四大隊新營分隊依規定處理。

四大隊藉此呼籲用路人行車務必保持行車安全距離，並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。