防電纜掉落國道奪命憾事！台電施工需擴大申請範圍、電眼監控

▲日前因台電外包商施工疏失，電纜掉落國道3號通霄路段，導致多車連環車禍。（資料圖／記者蔡文淵翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台電承包商12月2日進行輸電線施工，事先未向高公局申請，加上纜線垂落國3苗栗路段，釀7車連環撞、1死5傷，高公局除對台電裁罰6萬元外，高公局也與台電開會擬定3精進措施，包括擴大申請範圍和強化作業安全、施工過程有即時影像監控等強化施工程序及安全、強化維護品質等。

高公局表示，為防範架空纜線垂落事件再次發生，並增進施工安全及國道行車安全，高公局除依公路法於12月5日裁罰6萬元外，並與台電召開多次研商會議，要求從申請、施工及維護等階段，精進相關管理作為。

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高公局也連續召開3次會議，與台電公司召開會議檢討要求提出精進施工風險管理及安全作為，並落實於未來申請及施工作業，拍板3大精進措施。

首先針對申請階段，將擴大範圍及強化作業安全。高公局表示，針對鄰近國道施工，以往台電視需要向高公局申請，為強化高速公路行車安全，未來只要台電鄰近國道施工，有可能影響主線設施或交通施工，一律納入申請範圍；另為確保國道安全及周延，台電施工申請時應一併提報對國道安全影響評估報告，並由專家學者參與審查施工計畫。

除平時將相關設施納巡查防止未經核准施工外，收到台電申請案件，即納高公局平常巡查重點及交通維持協助督導；並請請台電訂定「輸電線路跨越高速公路施工申請作業程序」，供鄰近或跨越國道施工遵循，並做為加強內部管理依據。

▲日前因台電外包商施工疏失，電纜掉落國道3號通霄路段，導致多車連環車禍。（資料圖／記者蔡文淵翻攝）

其次，針對施工階段也要求掌握施工程序及安全，包括台電施工過程應有即時影像監控機制，並提供高公局轄區分局相關人員檢視，共同監控施工安全；為避免台電未經申請即施工，要求台電於高壓電斷電前應再確認有高公局施工許可及施工通報等，方能進行斷電作業，增進高速公路行車安全。

第三，維護階段強化維護品質，高公局表示，台電公司應對跨越國道相關設施定期巡檢，每年2次，維護設施安全，須將巡檢成果送所屬上級機關同意，並知會高公局，確保設施安全。

高公局強調，這次台電纜線施工事件，高公局要求台電公司應從施工源頭控管，降低國道施工作業風險。各申請單位於國道範圍施工，皆須依高公局所要求之精進與改善作為辦理，以增進施工安全及維護用路人行車安全。