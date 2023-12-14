元旦連假國道車流「上看1.3倍」！高公局公布11條避塞道路　

▲元旦連假首日國道交通量最大，上看1.3倍。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦3天連假將至，國道將出現大量車潮，其中連假首日(12月30日)交通量最大，將是平常1.3倍，高公局規劃11條替代道路，呼籲用路人可改走替代路線避塞車。

元旦將有3天連假，高速公路局預估，國道將有大量返鄉與出遊車潮，尖峰時段可能造成國道部分路段較為壅塞，建議用路人若無法避開尖峰時段出門，可利用11條替代道路，包括長途4條，短途7條，避開國道易壅塞路段。

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其中，高公局規劃4條長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向可改走台9線，國1、國3新竹至臺南地區雙向可改走台61線，國6舊正至台中地區雙向可改走台63線，以及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向可選擇台74線及國4。

▲元旦連假國道替代道路。（圖／高公局）

針對短途用路人，高公局也規劃了7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

高公局表示，為避免受到國道交流道區相關交通管制或主線壅塞影響，建議用路人短途可就近利用省縣道作為替代道路，不要上國道，避開國道壅塞。