北韓今晨發射「疑為洲際彈道飛彈」　高仰角飛行1000公里落下

▲南韓媒體播報今晨北韓發射飛彈的消息，並且正在播放資料畫面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

南韓聯合參謀本部表示，北韓今晨上午8時24分（台灣時間上午7時24分）從平壤或周邊地區發射的遠程飛彈，疑似為一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。日本防衛省則表示，這枚飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部表示，這枚飛彈以高仰角發射，飛行約1000公里後落下，「在我們提高戒備的同時，軍方也正透過與美日密切分享『北韓彈道飛彈』數據，維持全面戒備態勢。」

根據NHK報導，日本防衛省表示，這枚來自北韓的彈道飛彈可能採高仰角方式發射，已於上午9時37分左右（台灣時間8時37分）落在北海道奧尻島以西約250公里處，也就是日本專屬經濟區之外。

事實上，就在幾小時前的17日深夜10時38分，北韓才從平壤發射一枚短程彈道飛彈。根據南韓軍方資訊，它飛行約570公里後墜入東海（日本海）。

如果證實北韓今晨發射的是洲際彈道飛彈，這將是該國今年第五度發射此類飛彈，也是有紀錄以來次數最多的一年。此前，北韓分別在2月及3月發射了火星-15及火星-17，4月試射使用固態燃料的火星-18，7月又對其進行第二次試射。

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