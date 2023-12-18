南韓仁川「飯店停車場大火」釀54傷　受困者賭命跳隔壁屋頂逃生

▲南韓仁川市論峴洞一間飯店的機械式停車場17日晚間起火，導致54人輕重傷。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

位於南韓首都圈的仁川廣域市17日晚間9時發生火警，市中心一棟地下3層、地上18層的飯店建物，內部機械式停車場起火，火勢不斷往上延燒，消防部門投入357名人員與130輛消防設備，經過約1個半小時才完全撲滅，有人拍到受困民眾從屋頂跳往隔壁建物驚險逃生，火災共造成54人輕重傷。

根據韓聯社報導，仁川工業園區消防局18日透露，前一天晚上9時1分左右獲報，仁川市南洞區論峴洞一間飯店的機械式停車場起火，火災當時飯店全數203間客房中共131間有民眾入住，一名20多歲男性在避難過程中墜樓骨折，另一名30多歲外籍女性全身二度燒傷，另有52人因為吸入濃煙、腳踝或腰部疼痛等情況被送醫治療。

인천 호텔 주차장 화재로 54명 중경상…"합동 감식 예정"https://t.co/QagHmKVobF — 연합뉴스 (@yonhaptweet) December 17, 2023

報導指出，54名傷者中共有8名外籍人士，所幸傷患皆無生命危險。從社交媒體上流傳的畫面可見，有數名受困民眾賭上性命，從飯店屋頂跳往隔壁棟建築，火勢與濃煙隨著停車場的豎井通道迅速往上竄升，被燒毀的建材碎片不斷落下。

▲仁川市中心飯店停車場嚴重火警，目前仍在評估損失規模。（圖／翻攝自X）

消防局最初收到的火警通報稱，1樓與停車場相連的外部天花板層板著火，後續接連收到111件火災通報電話。消防官員認為，火勢快速擴大的原因可能是與停車場內的車輛被燒毀有關，目前正在調查確切起火原因與損失規模，預計將和警方一同進行現場聯合鑑定。