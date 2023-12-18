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不敢相信這麼好玩！南北爸媽超羨慕「科博館《奇幻自然》」六大亮點搶先看

▲▼台中,國立自然科學博物館,科博館,生命科學,自然科學,數與形,奇幻自然,焦傳金,郭揚義。（圖／國立自然科學博物館提供）

▲華麗變身的《奇幻自然》展區，即將與期待已久的大眾見面！（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者萬玟伶／台中報導

變身後新亮相的《奇幻自然》展區將於2024年1月19日正式登場！準備好從自然環境中培養你的科學腦了嗎？

成立近40年的「國立自然科學博物館（以下簡稱為科博館）」，啟發無數孩子對自然科學的濃厚好奇與興趣，備受大人小孩喜愛的「生命科學廳」主要展示遠古生物到現代人類的精彩演化，以大自然的奧祕為總主題，帶領孩子們了解——原來，自然迷人的多樣性以及科學的魅力其實就在我們四周！

不過，從去年底來到科博館的遊客一定有發現，B1的常設展區《數與形》、《彩色世界》與《大自然的聲音》目前暫停開放，這都是為了即將迎來的華麗變身做準備！不說可能很多人不知道，陪伴許多科博館迷長大的常設展區，是首任館長漢寶德邀請英籍設計師James Gardner所設計，雖然是30多年前設立的展區，當時就具前瞻性設置多種有趣的互動裝置，並搭配簡單易懂且有延伸性的數科概念，為無數人打開自然科學的視野。

隨著時代變遷，博物館的角色從傳遞知識的「百科全書」，轉變成啟發眾人好奇、願意深入了解的「中繼站」，加上這十幾年來有許多大自然與數科的新發現，科博館的研究人員認為，「是時候把我們的常設展更新了！」

《奇幻自然》讓自然＋科學變得更有趣！
6大亮點「從學齡前、國高中到成人遊客」都能找到最有興趣的方向
過去在《數與形》的世界裡，強調擁有千變萬化造型的自然物體，背後都有數學方法可以解析，更新後由近20位研究人員共同策畫的《奇幻自然：自然奧秘，科學解析》展區，會有哪些不一樣的設計呢？《ETtoday新聞雲》整理出以下6大亮點，邀請到科博館館長焦傳金、《奇幻自然》共同策展人之一的郭揚義博士搶先帶逛，深入展區後真的很難不一頭栽進充滿驚奇的自然科學世界！

▲▼台中科博館《奇幻自然》展區。（圖／記者周宸亘攝）

▲國立自然科學博物館館長焦傳金。（圖／記者周宸亘攝）

亮點1／從世界看見臺灣的自然獨特性
過去提到科博館，大家的第一印象多半是恐龍、三葉蟲等標本和遠古化石，其實科博館有許多研究人員，長年對臺灣在地的獨特自然物種進行深入的研究！期待《奇幻自然》展區能激發學童興趣的館長焦傳金認為，「任何一個國家都應該對當地的自然史，有他們獨特的詮釋與呈現。」新展區可以看到其他國家博物館看不到、僅臺灣獨有的植物與動物。進入展區時，首先迎接大家的就是400多歲的「臺灣雲杉」以及從海岸線到高海拔的臺灣鳥類標本，共有117隻相當壯觀！

郭揚義博士表示，過去400年來，臺灣經歷了西班牙、荷蘭、英國、德國、日本等國家的人來臺探險、經商、交流，許多人將採集到的動植物標本寄回倫敦等地研究並發表，「我們想讓大家知道，臺灣自然和西方科學相遇的時間其實從400年前或更早就開始了，臺灣一直在世界的舞台上，臺灣始終是世界的一部分。」

▲▼台中,國立自然科學博物館,科博館,生命科學,自然科學,數與形,奇幻自然,焦傳金,郭揚義。（模擬圖／國立自然科學博物館提供）

▲《奇幻自然：自然奧秘，科學解析》展區入口意象模擬圖。（圖／國立自然科學博物館提供，御匠設計繪製）

亮點2／從蛋蛋的形狀認識生命起源
過去在《數與形》展區吸引許多大小朋友的「球體與圓」，特別在《奇幻自然》展區升級延伸為「圓不圓：蛋科學」！「蛋是生命的起源，共同策展人之一的曾柏強獸醫師搜集了許多來自鳳凰谷鳥園生態園區等地的蛋標本，觀眾按下展櫃旁邊螢幕上的按鈕就可以對照這些蛋與孵化長大後成鳥的樣子。」

除了鳥蛋以外，科博館內的古生物學家楊子睿博士和昆蟲學家蔡經甫博士，也在展場一併介紹恐龍蛋以及出現在日常周遭、但我們可能從未發現的昆蟲蟲卵。最吸睛的是，展場中央有以198個「六角形單元」組成的螢幕，呼應大自然常見的幾何結構，投影影片在開展時會以「鳥與蛋」為主題，未來有機會因應時事或活動不時更新。

▲▼台中,國立自然科學博物館,科博館,生命科學,自然科學,數與形,奇幻自然,焦傳金,郭揚義。（模擬圖／國立自然科學博物館提供）

▲《奇幻自然》展區內「圓不圓：蛋科學」單元模擬圖，以198個「六角形單元」組成的螢幕，呼應大自然常見的幾何結構，未來因應時事或活動不時更新。（圖／國立自然科學博物館提供，御匠設計繪製）

亮點3／超動感的動物標本陪你衝刺奔跑
說到「生物力學」你會想到什麼呢？科博館特別委託知名標本藝術家黃雯杰，以特殊手法重新呈現多種動物跳躍奔馳的動作，包括臺灣野兔、美洲獅、家貓、鳳頭蒼鷹、黃喉貂、獐和梅花鹿等，走在牠們身邊，就像是置身在大草原般，動感十足！

館長焦傳金表示，大家都喜歡去的動物園，雖然可以觀察到真實的動物行為，但很難近距離做深入探究，「所以我們選擇以兼具科學知識與藝術美感的呈現方式，讓標本不再拘泥於傳統固定的姿態，而是能展現這些動物的力與美，標本區旁也會有各種動物游泳奔跑的影片，讓民眾對於生物力學的印象更為深刻，同步被勾起對於背後科學的好奇！」

亮點4／機械魷魚想動哪裡由你操作
科博館之所以能一再吸引大人小孩前來參觀，因為有許多玩不膩的趣味互動裝置。在《奇幻自然》展區最讓人眼睛一亮的就是「機械魷魚」！由臺灣展示互動設計師施和夫與海洋生物學家黃興倬博士合作精心設計的裝置，只要滑動任一個轉盤，就會牽引魷魚動作，絕對會讓小朋友都眼睛一亮！

「陸地上與水中動物，因為面對的介質不一樣，所以移動的方式也會有所不同。」郭揚義博士引述黃興倬博士的話介紹，「透過機械魷魚以及旁邊搭配的影片，大家就可以看到水母、烏賊怎麼移動，又是怎麼調整自己的方向。」例如大家都熟悉的烏賊，會用噴射的方式快速前進，只要看過影片都很難忘，趁著假日到科博館走走，真的比單純翻書還讓人印象深刻！

▲▼台中,國立自然科學博物館,科博館,生命科學,自然科學,數與形,奇幻自然,焦傳金,郭揚義。（模擬圖／國立自然科學博物館提供）

▲展區中亮點之一就是「機械魷魚」趣味互動裝置！只要滑動任一個轉盤，就會牽引魷魚動作，絕對讓小朋友眼睛一亮。（圖／國立自然科學博物館提供，御匠設計繪製）

亮點5／跟課本不一樣的「科學家故事」鼓勵孩子從生活開始觀察
無論是否熱愛自然與科學，相信很多人從小到大都會認為「研究」是一件遙不可及的事。《奇幻自然》展區在最後特別向所有大小朋友介紹兩位科學家的故事，其中一位科學家李勇毅博士研究的是遠在中緬邊界，必須橫跨地雷區才看得到的暖地杓蘭，另一個科學家詹美鈴博士研究的則是「居家昆蟲」。沒錯！家中常見的果蠅、衣蛾、床蝨甚至蟑螂，都在她的研究範圍內。

郭揚義博士與策展團隊特別邀請這2位科學家來分享他們的成長與研究經驗，就是希望讓民眾，尤其是孩子們理解，「研究自然與科學有非常多種方法，只要你有興趣，在任何地方都可以開始，包括最熟悉的家裡也可以做研究！」希望科學家們的故事，能鼓勵還不知道該怎麼開始、從哪裡開始的孩子！

亮點6／隱藏彩蛋！學齡前小小孩也能追的神秘生物？
館長焦傳金暖心表示，更新升級後的《奇幻自然》展區，期待能繼續陪伴不同世代的民眾成長，因此在設計時，特別關注內容是否能帶出不同的深淺度，讓各個年齡層的大人小孩都能帶著收穫回家。「小學生可能不懂形體背後的對稱性，但他可以認識到大自然原來有各種形狀。國中生、高中生來看的時候，就可以對應到課堂上的內容，我們希望打造一個全年齡的參訪體驗。」設計初始，團隊拿捏展品陳列位置與說明文字大小時，不僅考量到孩子們的身高，也同步將行動不便的輪椅族視角一併考慮進去，相當貼心！

面對學齡前的小小孩，郭揚義博士也透露一個小小隱藏彩蛋，「1988年英國設計師曾在生命科學廳的2樓『哺乳類的演化與適應』展區懸掛一隻有翅膀的小豬，在原本的英文意義中，Flying Pig飛天豬代表『不可能的事』，但隨著科學的進步，現在可延伸象徵成『繼續突破』或『新可能』的寓意。」本展設計團隊特別將飛天豬融入展場設計，有時牠會在螢幕畫面中飛來飛去，甚至還會「出現」在展場某幾個角落。如果小小孩還沒打算仔細了解展覽內容，那就來和Flying Pig飛天豬玩捉迷藏吧！

讓科博館成為充滿驚喜與靈感的場域
接軌校園教學，成為老師教學上的助力！
大自然俯拾即是驚喜，但要讓學生在教科書感受到並不容易。館長焦傳金暖言，「科博館一定是把最有趣、最特殊的現象展現出來，吸引學生來看再引發他們的好奇，有了好奇，離開科博館後也才會再主動探索得更廣更深！」他也強調，「108課綱以素養導向為重點，我認為科博館就是一個能讓學生感到驚奇、找到靈感以及發現問題的場域，進而也能為他們養成並感受到探究實作、自主學習的樂趣。」

對於老師來說，科博館更是一個能延伸課堂討論的環境，「我們期待老師在校內，除了教科書上的內容，也能利用我們的展示設計教案，當學生真的來到展場、實際看到展示後，就能更加深他們的印象！」

▲▼台中,國立自然科學博物館,科博館,生命科學,自然科學,數與形,奇幻自然,焦傳金,郭揚義。（模擬圖／國立自然科學博物館提供）

▲本屆的設計團隊選擇「前開」的展示櫃，除了未來更替展品會比較方便，當有講座或導覽時，部分展品或標本可以從展櫃中短暫取出與觀眾互動。（圖／國立自然科學博物館提供，御匠設計繪製）

「一直長大」的常設展
《奇幻自然》2024年1月19日正式開展！
《奇幻自然》的背後凝聚了20位共同策展人與知名御匠設計公司及其合作團隊的心血，歷經3年多的不斷溝通與琢磨設計才完成。郭揚義博士特別提到，過去的常設展規劃是10年到30年，拜現代科技所賜，自然科學界可能每隔幾年就會發現新物種或建立新的理論洞見，因此每個展櫃背後的共同策展科學家都做好「隨時代演進定期更新調整展示」的準備。

「我們希望《奇幻自然》是一個『一直長大』的常設展！」郭揚義博士熱情說道，「這也是設計團隊選擇『前開』展示櫃的原因，除了未來更替展品會比較方便，當我們請科學家來辦講座或導覽時，他們也可以直接打開櫃子，將展品或標本短暫取出近距離與大小觀眾互動，讓民眾與自然科學的距離更靠近！」

臺中科博館生命科學廳的原《數與形》展區已完成更新，華麗變身為新《奇幻自然》展區，將於2024年1月19日正式亮相！日常生活中自然界的形與數都能在這裡找到，無論是小的微觀縮世界還是大的現實日常生活，都能透過好理解的科學解析認識大自然的奧秘，十分適合親子共遊，科博館也非常歡迎大小朋友前來參觀體驗，感受和日常生活息息相關的自然科學樂趣！

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