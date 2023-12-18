性侵案12到24歲女生佔一半　警界葉問出手教「姊妹防身術」

▲台中市中警婦幼隊舉辦的女子防身術活動今日開跑報名，限額100人。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市警局婦幼隊指出，依照衛福部統計去年性侵害案件受暴族群，以12至18歲女性佔35%最多、18至24歲女性佔13%次之，兩者相加近5成。為此，本次寒假特別聘請局內「警界葉問」陳昱佑擔任教官，教授防身術，限額100名。

活動日期將於113年1月27日在台中市警局行政大樓8樓禮堂舉辦，分上、下午2梯次，各梯次僅50位名額、總計100人。報名方式請至「臺中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁或官網查詢。

中警婦幼隊指出，每年舉辦的「寒假女子防身營」一直為市民們詢問度高、眾所期待的熱門宣導活動，本次活動除特聘中市警局有「警界葉問」之稱的陳昱佑員警擔任活動教官，透過陳昱佑柔道、跆拳道專業，教授學員基本防身術及應用技巧等，並藉由安全觀念傳達與模擬險境之情境演練，有效遏止犯罪，降低女性被害案件發生。

▲中警技術教官陳昱佑相當專業，還曾擔任保大霹靂小組員警。（圖／記者許權毅翻攝）



陳昱佑是台中警分局技術教官，曾在台中市保安大隊霹靂小組任職，以教導員警執勤安全要領與技術為主。2022年發生台南殺警案時，讓各界更加重視警察執勤安全，當時就由陳昱佑出面開課指導，精進員警在面對危急情況的處置、防身要領以及武器抽換等。