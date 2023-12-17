　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

努力感恩前行！　王定宇邀蕭美琴返鄉感恩禮拜

▲民進黨立委王定宇，17日中午邀請副總統候選人蕭美琴返回故鄉台南，參與東區仁和長老教會舉辦的「一起努力，感恩前行」參選感恩禮拜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委王定宇，17日中午邀請副總統候選人蕭美琴返回故鄉台南，參與東區仁和長老教會舉辦的「一起努力，感恩前行」參選感恩禮拜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委王定宇，17日中午邀請副總統候選人蕭美琴返回故鄉台南，參與東區仁和長老教會舉辦的「一起努力，感恩前行」參選感恩禮拜，祝願台灣「選對的人、做對的事」。

▲民進黨立委王定宇，17日中午邀請副總統候選人蕭美琴返回故鄉台南，參與東區仁和長老教會舉辦的「一起努力，感恩前行」參選感恩禮拜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

感恩禮拜現場除了蕭美琴六叔林清南、石連城牧師、宋信喜牧師、李盈賢牧師以外，另有台南市議員陳皇宇、蔡筱薇、李宗霖等也到場共襄盛舉。

▲民進黨立委王定宇，17日中午邀請副總統候選人蕭美琴返回故鄉台南，參與東區仁和長老教會舉辦的「一起努力，感恩前行」參選感恩禮拜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

返鄉接受鄰里街坊祝福的蕭美琴回憶，外婆來自美國，而台灣奶奶只會說台語，所以在上帝的安排下，從小就扮演台美之間的溝通橋樑。她提到，當前國際局勢複雜，台灣這條船在波濤洶湧中前進，需秉持著「焚而不燬」的精神，更需要有經驗、有溫暖的人來繼續領導，才能接軌國際，讓台灣的實力壯大、讓台灣有尊嚴地得到國際認同。蕭美琴進一步呼籲市民與教友，支持賴清德、蕭美琴、王定宇，讓他們有力量守護我們的國家。

▲民進黨立委王定宇，17日中午邀請副總統候選人蕭美琴返回故鄉台南，參與東區仁和長老教會舉辦的「一起努力，感恩前行」參選感恩禮拜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王定宇盛讚蕭美琴為台灣外交的努力，他回顧去年美國討論「台灣政策法案」時，他與蕭兩人受邀到華府與美國國會和行政部門相關人士商議，兩日會議後，美國總統拜登接受CBS電視台《60分鐘》訪問，公開直言「美軍願意派兵防衛台灣」。王定宇強調，因為有蕭美琴的不懈努力，讓世界看到了台灣，了解台灣面臨的威脅，以及台灣對民主世界的重要性。

對於明年即將邁入台灣歷史400年，王定宇提到，這段歷程充滿風雨和困難，台灣從來沒有好命過，一直被人糟蹋和欺負，但縱使遇到困難，總會看見希望，因為有許多像蕭美琴這樣的人，願意過艱苦的生活，盼望國家能夠更好。王定宇強調，若秉持「讓台灣好」的信念，即使在不同的工作崗位，只要一起努力，台灣這個國家將會永遠存在，並將迎來公平、公義、富強、自由的新未來。

▲民進黨立委王定宇，17日中午邀請副總統候選人蕭美琴返回故鄉台南，參與東區仁和長老教會舉辦的「一起努力，感恩前行」參選感恩禮拜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

曾接受蕭美琴父親蕭清芬論文指導的石連城牧師提及，在白色恐怖年代，擔任神學院院長的蕭清芬，一肩擔起警總的壓力，保護學生免於迫害。宋信喜牧師則高度肯定王定宇是認真、打拼、肯犧牲的公職人員，呼籲教友共同為蕭美琴、王定宇祈禱，讓他們可以為台灣做更多的事情。活動最後，在教會牧師的主持下，舉行點亮台灣儀式，祝願台灣齊心協力，一起「選對的人、做對的事」。

ET快訊
陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna：人家說沒有
歌手張宇閉關修練12天　開手機驚見「離婚新聞」：喂～
選秀男團「只出道3年」　黯淡解散了
恐釀火災　2狀況別開除溼機
瑤瑤海邊脫了！　「超巨半球外露」形狀全看光
低溫狀況多！台北馬拉松1男無心跳　送醫救回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林右昌屏東輔選　讚鍾佳濱近年幫地方爭取近50億經費

努力感恩前行！　王定宇邀蕭美琴返鄉感恩禮拜

guys 姐戰綠營　姚正玉：賴拆不拆違建？陳要不要辯論？

台南市社會局落實全齡照顧　推動各式社福服務守護弱勢

節能減碳又解決垃圾問題！花蓮「再生資源利用中心」正式營運

台東移民節暨國際移民日登場　饒慶鈴籲相互尊重包容

花蓮將出現12度低溫！寒害有遲發性　縣府籲農友受害速通報

元旦花蓮拿好康！七星潭健走海景線　百台冰箱千元禮券全部送

步行9天8夜58間宮廟！「路跑媽祖」抵台南　徐榛蔚揹駕回鑾

台南做工行善團假日修繕不停歇　兵分四路助弱勢

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

林右昌屏東輔選　讚鍾佳濱近年幫地方爭取近50億經費

努力感恩前行！　王定宇邀蕭美琴返鄉感恩禮拜

guys 姐戰綠營　姚正玉：賴拆不拆違建？陳要不要辯論？

台南市社會局落實全齡照顧　推動各式社福服務守護弱勢

節能減碳又解決垃圾問題！花蓮「再生資源利用中心」正式營運

台東移民節暨國際移民日登場　饒慶鈴籲相互尊重包容

花蓮將出現12度低溫！寒害有遲發性　縣府籲農友受害速通報

元旦花蓮拿好康！七星潭健走海景線　百台冰箱千元禮券全部送

步行9天8夜58間宮廟！「路跑媽祖」抵台南　徐榛蔚揹駕回鑾

台南做工行善團假日修繕不停歇　兵分四路助弱勢

快訊／台南造勢高呼「消除光電蟑螂」　賴清德：我對黑金貪腐零容忍

別信！名人罹癌「回饋社會」報明牌　詐團邀投資話術升級

溜冰賽比到一半　阿根廷體育館「屋頂塌陷」13人喪命

台中電競嘉年華登場　「隱乳女神」阿樂開叉長裙現身！粉絲尖叫

新北「改建監理站」蓋社宅！　339戶預計2028年完工

挺羅廷瑋！盧秀燕喊「傳承第一名」送車票　胡志強忍膝蓋痛現身

嬤孫戀「撕破臉」！她84歲後悔嫁給軟飯男　嗆：約新的男人過聖誕

柯粉提前卡「下車點」等拍照　1.2萬人相挺！柯文哲大進場走約10分鐘

9局打出去知道有了　黃勇傳敲勝打：有一點折到

快訊／金恩在家打球好舒適！獵鷹啄傷戰神　主場開幕週全勝作收

法鬥霸占暖爐度估...爽露阿伯臉！　「脆皮烤豬」樣萌翻網：記得翻面

地方熱門新聞

桃園三區12/18-19停水23小時

桃園臺北「一證通」12/17啟動　借書超方便

桃園八德區「歡樂耶誕埕」　裝置藝術來了

首屆中壢草莓季開跑！　創新中壢區農業

南消聯名推義消招募發表會！

月之美術館開幕黃偉哲邀民眾共賞鹽水之美

台南做工行善團假日修繕不停歇

王定宇攜手游錫堃參與台語詩歌高峰會

台南玄空法寺成立青年總會推心靈淨化

基北北桃合作有成　打造共同幸福生活圈

中埔日安社福中心親子耶誕活動

嘉義縣模範公務人員暨績優公務人員頒獎

阿里山國中小校慶暨PU跑道啟用

德國耶誕派對進駐新北　體驗異國文化佳節氛圍

更多熱門

相關新聞

王定宇攜手游錫堃參與台語詩歌高峰會

王定宇攜手游錫堃參與台語詩歌高峰會

民進黨立委王定宇16日特邀立法院長游錫堃南下，參與東區奇蘭園的「台語詩歌高峰會」，並與台灣本土詩社成員、文化界人士、台南市議員陳皇宇、蔡筱薇、蔡麗青、李宗霖等以台語吟詩會友。王定宇表示，這是全國首見以台灣詩歌吟唱呈現的文化選舉後援活動，用行動推廣台語之美、落實本土文化格外具有意義。

執政惹民怨「政策出問題還是溝通出問題？」　蕭美琴：兩者都檢討

執政惹民怨「政策出問題還是溝通出問題？」　蕭美琴：兩者都檢討

選民喊一黨獨大需制衡　蕭美琴提3理由：不會擔心沒制衡權力

選民喊一黨獨大需制衡　蕭美琴提3理由：不會擔心沒制衡權力

蕭美琴力挺「中二戰貓」林靜儀　千人湧進沙鹿高喊：再贏一次

蕭美琴力挺「中二戰貓」林靜儀　千人湧進沙鹿高喊：再贏一次

戰貓蕭美琴台中連趕6場助講　與孩子分享聖誕故事

戰貓蕭美琴台中連趕6場助講　與孩子分享聖誕故事

關鍵字：

感恩王定宇蕭美琴禮拜

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

《黑澀會》女星被拒絕登機！

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

平鎮OB「國家隊級」豪華陣容曝光

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

騎士違規拒攔查還揮拳　遭壓制後身體不適送醫不治！

飲料店只有1女顧　毒蟲持槍搶1萬4小時被逮

更多

最夯影音

更多
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面