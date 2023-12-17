努力感恩前行！　王定宇邀蕭美琴返鄉感恩禮拜

▲民進黨立委王定宇，17日中午邀請副總統候選人蕭美琴返回故鄉台南，參與東區仁和長老教會舉辦的「一起努力，感恩前行」參選感恩禮拜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委王定宇，17日中午邀請副總統候選人蕭美琴返回故鄉台南，參與東區仁和長老教會舉辦的「一起努力，感恩前行」參選感恩禮拜，祝願台灣「選對的人、做對的事」。

感恩禮拜現場除了蕭美琴六叔林清南、石連城牧師、宋信喜牧師、李盈賢牧師以外，另有台南市議員陳皇宇、蔡筱薇、李宗霖等也到場共襄盛舉。

返鄉接受鄰里街坊祝福的蕭美琴回憶，外婆來自美國，而台灣奶奶只會說台語，所以在上帝的安排下，從小就扮演台美之間的溝通橋樑。她提到，當前國際局勢複雜，台灣這條船在波濤洶湧中前進，需秉持著「焚而不燬」的精神，更需要有經驗、有溫暖的人來繼續領導，才能接軌國際，讓台灣的實力壯大、讓台灣有尊嚴地得到國際認同。蕭美琴進一步呼籲市民與教友，支持賴清德、蕭美琴、王定宇，讓他們有力量守護我們的國家。

王定宇盛讚蕭美琴為台灣外交的努力，他回顧去年美國討論「台灣政策法案」時，他與蕭兩人受邀到華府與美國國會和行政部門相關人士商議，兩日會議後，美國總統拜登接受CBS電視台《60分鐘》訪問，公開直言「美軍願意派兵防衛台灣」。王定宇強調，因為有蕭美琴的不懈努力，讓世界看到了台灣，了解台灣面臨的威脅，以及台灣對民主世界的重要性。

對於明年即將邁入台灣歷史400年，王定宇提到，這段歷程充滿風雨和困難，台灣從來沒有好命過，一直被人糟蹋和欺負，但縱使遇到困難，總會看見希望，因為有許多像蕭美琴這樣的人，願意過艱苦的生活，盼望國家能夠更好。王定宇強調，若秉持「讓台灣好」的信念，即使在不同的工作崗位，只要一起努力，台灣這個國家將會永遠存在，並將迎來公平、公義、富強、自由的新未來。

曾接受蕭美琴父親蕭清芬論文指導的石連城牧師提及，在白色恐怖年代，擔任神學院院長的蕭清芬，一肩擔起警總的壓力，保護學生免於迫害。宋信喜牧師則高度肯定王定宇是認真、打拼、肯犧牲的公職人員，呼籲教友共同為蕭美琴、王定宇祈禱，讓他們可以為台灣做更多的事情。活動最後，在教會牧師的主持下，舉行點亮台灣儀式，祝願台灣齊心協力，一起「選對的人、做對的事」。