快訊／賴清德：中國的大運已經走完了　香港就跟著倒霉

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近日接受電視節目「數字台灣」專訪，他表示，香港被迫走進中國，失去了全世界，經濟不斷下滑，因為中國在東海、南海擴軍，加上一帶一路這個債務陷阱，讓國際社會紛紛離開，「中國的大運已經走完了，所以香港就跟著倒霉」，因此，台灣應不應該再走回頭路，把經濟再鎖回中國。

賴清德在訪談過程中，回應主持人謝金河提出服貿議題時說，香港就是個例子，香港被迫走進中國，它就失去了全世界，那麼它經濟就不斷的下滑，因為中國走壞了，它的大運走完了，因為它在東海、南海擴軍，然後同時一帶一路這個債務陷阱，也讓國際社會看到：中國並不是他們所預期的經濟進步就會往民主、重視人權、保障智慧財產權的方向走。

賴清德直言，所以現在大家都已經離開，中國的大運已經走完了，所以香港就跟著倒霉，在香港跟著倒霉的狀況之下，台灣應不應該再走回頭路，把經濟再鎖回中國，「我想這個不言可喻」。

此外，賴清德也談及，台灣不僅僅是股市創歷史新高，經濟體也從前總統馬英九執政最後一年的17兆，到去年的23兆，成為全世界第21大經濟體，對外貿易也從2700億美金到去年的4700多億美金，成長了70%，現在是全世界第18大貿易國，這些總體經濟成就都是過去8年前選對了人，走對了路，加上全國人民共同努力的成果。

賴清德說明，反應在股市上面，台灣跟香港出現明顯對比，香港恆生指數從3萬多點一路跌跌不休，到今天已經輸給了台灣，（台股從）總統蔡英文接任的時候是8千多點，現在這個禮拜已經超過17600多點，這個也可以看得出來，香港因為被中國收回去了，就失去了全世界，台灣一改過去倚賴中國，有信心地團結合作、走向世界，然後也贏得這樣的成績。

賴清德說，他的責任就是要讓台灣的企業加碼投資台灣，也讓台灣能夠成為產業發展的根據地，讓企業立足台灣、布局全球，產品可以行銷全世界，「未來台灣的經濟可以成為日不落國，也就是說不管太陽在什麼時候，在什麼地方升起，都可以照到台灣的企業」。