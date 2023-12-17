嗆「X你媽的」還踹女警　醉女下場曝...北投警：過程無執法過當

記者張君豪／台北報導

今年3月11日凌晨1時許，台北市北投警分局永明派出所到轄區裕民一路處理一女子坐在路中央哭泣案件，警員到場後發現徐女喝酒醉倒臥道路上口齒不清，但因該女並不配合警方勸說，在場警力無奈通知女警到場支援協助排除，但女警到場徐女仍不願配合，破口大罵警員「操你媽的、操你媽的王八蛋」等語，警方再三勸阻，徐女仍不願配合，警員在凌晨1時34分告知徐女觸犯妨害公務罪嫌，將她依法逮捕。

▲北投警分局督察組長于長豪說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

但這場鬧劇並未因此結束，徐女遭警方逮捕、帶回該分局永明派出所偵訊室時，徐女繼續發酒瘋用腳踹、丟擲飲料瓶方式攻擊所內女警游雅婷、江嘉瑩，徐女被捕後再度攻擊女警，出腳造成游姓女警左胸被踢傷。女警也提出傷害告訴。

後來徐女遭士林地檢署依觸犯妨害公務、傷害等罪嫌聲請簡易判決，徐女清醒後也向北投警方提出希望能賠償和解，但北投警方指出，徐女涉犯妨害公務罪嫌係公訴罪，和解條件是法院量刑參考，並非警員要求，徐女8月8日遭檢察官聲請簡易判決，徐女遭判拘役40天，可易科罰金。

北投警方強調：警員在案發後提告，對妨害公務、傷害警員的犯嫌求償，係基於個人法益受到侵害，依法請求於法堪稱公允；加上徐女所涉案件均依程序偵辦及移送，過程中警員並無執法過當問題。

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