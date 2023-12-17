　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

火鍋店「瓦斯爐爆炸」　泰女藝人班查萬遭滾湯淋身！永久留疤

▲重慶特有防空洞火鍋。（圖／CFP）

▲泰國女歌手赴新加坡工作，吃火鍋卻遇上鍋爐爆炸意外，臉部身體多處燙傷，留下永久性疤痕被迫放棄表演。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國29歲女歌手納傑•班查萬（Najai Benchawan）在新加坡美芝路一家「重慶正宗老火鍋」店內用餐，卻碰上瓦斯爐爆炸，食材與熱湯直接向她潑灑而來，她本能地用手摀臉，但雙手、臉部與背部都遭燙傷，造成永久性的疤痕，無法繼續在娛樂產業工作。多年後法院判賠她11萬新幣（約新台幣258萬元）。

據聯合早報、8視界新聞網等新加坡媒體報導，這起火鍋店爆炸意外發生在2015年4月4日，當時29歲的泰國女歌手班查萬持短期工作許可來到新加坡，並在夜店擔任表演藝人，凌晨3時左右她與一名友人到火鍋店吃宵夜，服務生為了解決簡易式瓦斯爐頻頻熄滅的問題，直接將紙巾塞進火爐裡，結果引發爆炸。

原本坐在一旁的班查萬要去洗手，被友人勸說再多吃一點，想不到隔壁桌的瓦斯爐突然爆炸，滾燙的湯汁與食物濺到班查萬與其他4名女性。她本能地舉起雙手摀住臉，並轉過身躲避，導致手部、臉部與背部等部位被嚴重燙傷。

由於她身上有開放性傷口，班查萬住院10天後才出院，且後續追蹤治療長達半年，眼部傷勢讓她花了2個月才完全恢復視力。根據判決文件，班查萬全身23%有燒傷，肩膀與手腕留下稱為蟹足腫的永久性疤痕，事發8年後，她的臉、胸口、手臂、大腿也留有永久性傷疤。

報導指出，臉上與身體的疤痕讓班查萬無法繼續在娛樂產業工作，她回到泰國後，一名曼谷醫師表示她每個月都要定期注射，以減緩傷疤。班查萬大約3年前移居日本，嫁給一名日本男性，曾經在服飾店工作，但產後就沒有再回歸職場。

起初班查萬向火鍋店求償5.5萬新幣（約新台幣129萬元），新加坡輔助法官處理案件的司法事務官員認為她要求的金額太低，先前其他類似案件中，有傷者獲賠7. 5萬新幣，於是班查萬提高索賠金額。最終，新加坡當地法庭裁定，包含醫藥費、工作能力受損與賠償金在內，班查萬一共可獲得約11萬新幣（約新台幣258萬元）。

ET快訊
家有19貓怎只有幾隻？　媽床墊一掀笑翻：聚賭被抓到
聽到手機鈴聲　發現冰冷遺體...妻子心碎
30年來第一次！盧秀燕露美白雙腿　羞喊沒林志玲漂亮
帝王行人來了　斑馬線跳舞...超扯慢動作罰500
快訊／NBA本季輸最慘！　超糗「53分慘敗」
嬌妻新婚夜「沒流血」！夫衝急診室逼驗處女　醫一看：你不夠長
暖暖包「搓5分鐘還不熱」　一票人做錯！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國核動力攻擊潛艦抵南韓釜山　威懾北韓

火鍋店「瓦斯爐爆炸」　泰女藝人遭滾燙湯汁淋身！永久留疤

日本2024年度防衛預算擬增至7.7兆日圓　創歷史新高

暖暖包3大貼法！背部貼出「兔子」下半身超暖　日媒：別再搓了

強烈寒流！日本將迎「10年一遇」暴風雪　估累積降雪70公分

嬌妻新婚夜「沒流血」！夫怒衝急診室逼驗處女　醫一看：你不夠長

天冷別穿錯羽絨外套！實測「內搭厚毛衣反而更冷」　最保暖穿法曝

加拿大11歲男童被「冰球擊中脖子」喪命！　已戴護頸仍重傷不治

南韓遇今年最強寒流！高鐵車窗「被凍破」裂痕　濟州機場10航班停飛

新冠JN.1來襲！全美3大呼吸道病毒夾擊　CDC示警：高峰還沒來

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

美國核動力攻擊潛艦抵南韓釜山　威懾北韓

火鍋店「瓦斯爐爆炸」　泰女藝人遭滾燙湯汁淋身！永久留疤

日本2024年度防衛預算擬增至7.7兆日圓　創歷史新高

暖暖包3大貼法！背部貼出「兔子」下半身超暖　日媒：別再搓了

強烈寒流！日本將迎「10年一遇」暴風雪　估累積降雪70公分

嬌妻新婚夜「沒流血」！夫怒衝急診室逼驗處女　醫一看：你不夠長

天冷別穿錯羽絨外套！實測「內搭厚毛衣反而更冷」　最保暖穿法曝

加拿大11歲男童被「冰球擊中脖子」喪命！　已戴護頸仍重傷不治

南韓遇今年最強寒流！高鐵車窗「被凍破」裂痕　濟州機場10航班停飛

新冠JN.1來襲！全美3大呼吸道病毒夾擊　CDC示警：高峰還沒來

藍里長疑違《反滲透法》被約談　國民黨團：民進黨儼然復辟戒嚴

韓網熱門／泰民SOLO開唱「外套裡面沒穿」　舞者一掀開全瘋了

2023臺北馬登場　近3萬跑者甩掉藉口跑起來

太陽高掛「駭客」馬里安球衣　31號成隊史第11個退休背號

美國核動力攻擊潛艦抵南韓釜山　威懾北韓

步行9天8夜58間宮廟！「路跑媽祖」抵台南　徐榛蔚揹駕回鑾

「紅斑性狼瘡」併發腎炎將洗腎　醫：積極治療可逆轉腎

眼睛牙齦異常出血！超罕見惡性淋巴瘤新藥納健保　病友燃希望　

《咒術》特級咒靈「真人」聲優談配音：人類一面變得越來越明顯

40歲當阿嬤「孫子和小兒子只差5歲」！日模MALIA結4次婚　18歲生第一胎

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

國際熱門新聞

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

同學天天請他幫忙吃便當　背後真相超暖心

內搭厚毛衣反而更冷！羽絨外套這樣穿最暖

獨居男子家中身亡　遭寵物犬分食剩骨頭

台刺青師「攜K他命+搖頭丸」入境沖繩被逮！

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

20歲女大生拍賣初夜　出價飆到4115萬

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

日媒：從台灣總統大選能看出習近平焦慮

菲律賓防長：北京把南海變成自家湖泊

俄媒：普丁將獨立參選　尋求連任

美國警告北韓：若發動核攻擊　將導致金氏政權終結

更多熱門

相關新聞

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

馬來西亞一位丈夫因為懷疑妻子不是處女，竟帶妻子到醫院，要求醫師檢查妻子是否為處女，豈料卻被醫師反將一軍，聲稱妻子沒有出血可能是因為他「不夠長」。

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

菲律賓防長：北京把南海變成自家湖泊

菲律賓防長：北京把南海變成自家湖泊

涉鬥毆遭報復！印度17歲少年遭6人砍死

涉鬥毆遭報復！印度17歲少年遭6人砍死

疑不滿排氣管太吵！警官開車撞死17歲騎士

疑不滿排氣管太吵！警官開車撞死17歲騎士

關鍵字：

吃火鍋火鍋店爆炸火鍋爆炸火鍋燙傷東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

《黑澀會》女星被拒絕登機！

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

平鎮OB「國家隊級」豪華陣容曝光

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

29歲女相親約海鮮吃到飽　男拒見面被吐槽

他譏柯文哲「柯米巴原蟲」　1800張椅子變出萬人到場

投資秒賺1萬元　主婦加碼1500萬「領不出來」

更多

最夯影音

更多
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面