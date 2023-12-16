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疑不滿排氣管太吵！大馬警官開車追撞17歲騎士　拖行6公尺當場死亡

▲馬來西亞一名警官疑似因為不滿17歲機車騎士發出的排氣管噪音，蓄意追撞釀成死亡車禍。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞一名17歲機車騎士15日在霹靂州首府怡保市與一輛汽車發生碰撞，不幸當場身亡，相驗證實死因是胸、腹部傷勢。汽車駕駛是一名44歲的高級警官，事後已遭羈押。有當地媒體指出，車禍起因疑似是警官不滿機車發出的排氣管噪音，因此尾隨追逐，導致少年騎士遭到追撞並拖行約6.5公尺。

據馬來西亞光明日報星洲網報導，這起死亡車禍15日中午12時40分發生於怡保市雅迪花園（Taman Jati）附近，涉及一輛轎車與一輛機車。怡保警區主任耶哈雅助理總監表示，未受傷的轎車駕駛是吉打州警察總部一名副警監級的巫裔高階警官，騎士的剖驗報告則顯示，死因是出於車禍造成的胸、腹部傷勢。

另據馬來西亞中國報指出，有目擊者稱，事發時機車騎土正在轉動油門，排氣管發出噪音太大，所以引起了駕駛轎車的警官不滿，警官開車追逐機車長達1公里遠，最終撞上車尾，導致這名中學五年級的17歲學生連人帶車倒在馬路上，隨後還被轎車拖行約6.5公尺。

星洲網指出，馬來西亞全國總警長拉沙魯丁16日回應，警方已經對7名現場目擊者錄取口供，涉案警官已經被捕，他還保證「警方會對此案展開公正、公平與透明的調查，還原真相」。怡保警區透露，法庭已經批准羈押嫌犯至18日，以利調查。耶哈雅也敦促大眾，不要做出任何可能擾亂調查或引起公眾焦慮的揣測。

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