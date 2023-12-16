性平社福代表吳少喬、林君潔相挺　呼籲讓王婉諭留國會推動改革

▲社團法人台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

大選倒數29天，除總統選戰外，立委選戰也進入白熱化階段，時代力量黨主席王婉諭參選新竹縣第二選區立委，繼《魔法阿嬤》導演王小棣與多位「兒少代表」力挺後，兒童性教育及性侵害防治課程老師吳少喬、社團法人台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔也表態支持，呼籲支持者讓王婉諭留在國會，推動性平及兒少議題。

▼兒童性教育及性侵害防治課程老師吳少喬。（圖／時代力量提供）



啾啾老師吳少喬提到，這四年來和王婉諭合作了無數場爆滿的《蝴蝶朵朵》繪本導讀講座，在她眼中，王婉諭是特別的個體，總是理性又溫柔，永遠站在孩子的角度著想，希望未來可以繼續陪伴王婉諭在國會推動性平及兒少議題，幫助更多小朋友。

林君潔表示，王婉諭是身心障礙者非常堅強的後盾，總是仗義執言、直指問題核心，幫助社會上許多無法發聲的族群。除了在立法院開會、審法案，以及舉辦公聽會、記者會，更協力行政部門、障礙團體，了解實務上第一線面臨的問題，甚至為推動改革，不惜人民一起走上街頭。

林君潔提到，在身心障礙者權益保護法修法時，王婉諭積極地做足所有功課，注意到所有最微小的細節，堅持和身心障礙者站在一起。相信這樣的正能量，可以照亮更多長期被忽視的地方，讓社會變得更好。

王婉諭強調，守護兒少、守護弱勢的使命，未來在國會，將持續推動性平教育，並督促相關單位，廣納障礙者族群的觀點與意見，將障礙者日常生活的阻礙一一排除，讓所有人都能享有安全友善的生活環境。