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獨居男家中身亡無人知！　遺體遭17隻寵物犬分食「剩3塊骨頭」

獨居男子家中身亡無人知！　遺體遭17隻寵物犬分食剩骨頭

▲ 卡洛斯在家中因不明原因身亡，遺體遭17隻寵物犬分食。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

阿根廷一名獨居男子家中不斷散發出惡臭，鄰居忍無可忍之下打電話向警方求助，沒想到警方進到該名男子家中查看時，發現他遭家中17隻寵物犬分食，僅在一條褲子與一件衣服內找到剩餘的3塊骨頭。

根據《鏡報》報導，阿根廷一名獨居男子卡洛斯（Carlos Tonini）的家中因為不斷散發出不明惡臭，導致他的鄰居忍無可忍，13日打電話向警方報警求助。而警方接獲報案後，立刻到卡洛斯的家中查看，沒想到僅在一條褲子與一件衣服內找到3塊骨頭。

後續根據警方調查發現，卡洛斯的家中並沒有出現打鬥痕跡，而警方偵訊卡洛斯的女兒蘇珊娜（SusanaElizabeth Videla Tonini）後，她指出自己與父親鬧翻，2人已經2年沒有聯絡。卡洛斯鄰居也表示，卡洛斯一直以來都是一個獨來獨往的人。

經過驗屍官對於3塊骨頭進行屍檢後，警方判斷卡洛斯因為不明原因，在家中意外身亡。而他飼養的17隻寵物犬，因為長時間沒人餵食，導致他們太餓，才會將卡洛斯的遺體吃掉。

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