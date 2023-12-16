人工智慧進攻消費3C市場　三品牌齊推「AI筆電」

▲ACER Swift Go。（圖／燦坤）

記者陳俐穎／綜合報導

真AI筆電重磅來襲！隨著英特爾最新款Core Ultra處理器發表，首創內建NPU以更省電方式提供低功耗、高性能的AI推論處理能力，體現個人創意精彩輕鬆生成、沉浸式影音體驗、並大幅提升工作效能，同時確保個資資安防護。新掀起的這場AI熱潮正推展到終端消費裝置應用上，驅動電腦與筆電換機潮，同時也是宣告消費性AI時代正式來臨。

展望2024 AI PC元年，各家筆電大廠牌早早鎖定AI商機，率先由Acer、Asus和MSI三大品牌領頭推出第一波搭載Core Ultra處理器的AI筆電，3C通路燦坤（2430），宣布正式發售6款全新上市Core Ultra首發AI筆電，12月24日前加碼歲末歡樂抽活動，凡購買Intel EVO認證機種就送羅技靜音滑鼠，再抽限量LG view可攜式螢幕，選購指定H版處理器EVO筆電加碼抽XGIMI HALO+行動智慧輕劇院。

先前市場多以生成式AI軟體服務為主，如同微軟在Windows 11啟用的Copilot，塑造出導入AI模型的語音助理。此次英特爾Core Ultra系列是處理器產品的一次顛覆性革新，讓AI應用導入從軟體面延展到硬體規格上，使用筆電能發揮更進階效能表現來執行各種圖像、文字及程式等生成式AI應用。現行硬體規格再提升與內建NPU神經單元晶片，更為未來Windows12 發布和Copilot協作預做準備。

國內外各市調機構對於未來AI PC將陸續帶來換機潮，市場樂觀預估支援AI電腦產品有望逐漸成為未來主流，燦坤表示，生成式AI越來越普遍應用，AI PC恰如其份扮演個人智慧助理，消費者對Core Ultra賦能的AI筆電所能帶來的生產力提升與個人創意展現抱有高度期待，關鍵字都在於體驗創造需求。

Acer首發SwiftGo系列AI筆電，無痛一鍵下載穩定渲染插件(Stable Diffusion) ，簡單文字輸入，就能精彩展現個人無限創意；更透過智能降噪和智能純音，體現沉浸式影音娛樂享受。MSI首發Prestige系列AI筆電，強悍軍規等級，990公克極致輕薄，更搭載 WiFi 7模組，提高更加流暢畫質影片傳輸。Asus首發ZenBook系列AI筆電，則推出OLED 螢幕3K 120HZ，精準驚艷顯色，Harman/Kardon音效，極致沉浸式影音體現。