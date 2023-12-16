　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

人工智慧進攻消費3C市場　三品牌齊推「AI筆電」

▲ACER Swift Go。（圖／燦坤）

▲ACER Swift Go。（圖／燦坤）

記者陳俐穎／綜合報導

真AI筆電重磅來襲！隨著英特爾最新款Core Ultra處理器發表，首創內建NPU以更省電方式提供低功耗、高性能的AI推論處理能力，體現個人創意精彩輕鬆生成、沉浸式影音體驗、並大幅提升工作效能，同時確保個資資安防護。新掀起的這場AI熱潮正推展到終端消費裝置應用上，驅動電腦與筆電換機潮，同時也是宣告消費性AI時代正式來臨。

展望2024 AI PC元年，各家筆電大廠牌早早鎖定AI商機，率先由Acer、Asus和MSI三大品牌領頭推出第一波搭載Core Ultra處理器的AI筆電，3C通路燦坤（2430），宣布正式發售6款全新上市Core Ultra首發AI筆電，12月24日前加碼歲末歡樂抽活動，凡購買Intel EVO認證機種就送羅技靜音滑鼠，再抽限量LG view可攜式螢幕，選購指定H版處理器EVO筆電加碼抽XGIMI HALO+行動智慧輕劇院。

先前市場多以生成式AI軟體服務為主，如同微軟在Windows 11啟用的Copilot，塑造出導入AI模型的語音助理。此次英特爾Core Ultra系列是處理器產品的一次顛覆性革新，讓AI應用導入從軟體面延展到硬體規格上，使用筆電能發揮更進階效能表現來執行各種圖像、文字及程式等生成式AI應用。現行硬體規格再提升與內建NPU神經單元晶片，更為未來Windows12 發布和Copilot協作預做準備。

國內外各市調機構對於未來AI PC將陸續帶來換機潮，市場樂觀預估支援AI電腦產品有望逐漸成為未來主流，燦坤表示，生成式AI越來越普遍應用，AI PC恰如其份扮演個人智慧助理，消費者對Core Ultra賦能的AI筆電所能帶來的生產力提升與個人創意展現抱有高度期待，關鍵字都在於體驗創造需求。

Acer首發SwiftGo系列AI筆電，無痛一鍵下載穩定渲染插件(Stable Diffusion) ，簡單文字輸入，就能精彩展現個人無限創意；更透過智能降噪和智能純音，體現沉浸式影音娛樂享受。MSI首發Prestige系列AI筆電，強悍軍規等級，990公克極致輕薄，更搭載 WiFi 7模組，提高更加流暢畫質影片傳輸。Asus首發ZenBook系列AI筆電，則推出OLED 螢幕3K 120HZ，精準驚艷顯色，Harman/Kardon音效，極致沉浸式影音體現。

ET快訊
日餐館撤「禁止中國人」公告　老闆改用「魔法攻擊」再掀論戰
快訊／選前接受招待爽玩大陸　北市41里長遭約談3交保
獨／洪曉蕾西班牙插管後首露面　與王世均吳淡如合作賣年菜
強冷氣團「斷崖式降溫」　今越晚越濕冷探10℃
美批准對台最新一波軍售　金額高達94億台幣

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17鏡頭將再升級　分析師曝光像素規格

人工智慧進攻消費3C市場　三品牌齊推「AI筆電」

YAMADA山田變頻空調強勢登場！國民姊夫AKIRA代言助陣分享家電美好生活

全台最熱銷手機不是iPhone！　三星Galaxy A53奪下冠軍

拍月亮不夠看！vivo X100正式登場　手機輕鬆捕捉「懸日」

LINE帳號防盜小撇步　官方提醒好友傳「2連結」千萬不要點

最佳自拍手機排名！　iPhone 15 Pro系列擠下Google、華為奪冠

AI PC時代降臨！ 台廠今齊推首款AI筆電搶換機潮商機

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

基隆房屋坍塌「2樓地板砸落」　粉塵直噴！鐵皮壓毀整排機車

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

iPhone 17鏡頭將再升級　分析師曝光像素規格

人工智慧進攻消費3C市場　三品牌齊推「AI筆電」

YAMADA山田變頻空調強勢登場！國民姊夫AKIRA代言助陣分享家電美好生活

全台最熱銷手機不是iPhone！　三星Galaxy A53奪下冠軍

拍月亮不夠看！vivo X100正式登場　手機輕鬆捕捉「懸日」

LINE帳號防盜小撇步　官方提醒好友傳「2連結」千萬不要點

最佳自拍手機排名！　iPhone 15 Pro系列擠下Google、華為奪冠

AI PC時代降臨！ 台廠今齊推首款AI筆電搶換機潮商機

星宇航空聯名SNOOPY！今「首航舊金山」　搭機送2款行李吊牌

中時民調／侯康差距賴蕭3.7％！柯盈續墊底　勝負關鍵曝

美批准對台最新一波軍售　金額高達94億台幣

學生辣問「柯文哲仇女」　吳欣盈愣回：柯醫師愛他媽媽

6款韓國小眾香水推薦！Tamburins超紅香氣Jennie愛用　NONFICTION必買

日餐館撤「禁止中國人」公告　老闆改用「魔法攻擊」再掀論戰

微星首次跨入AI伺服器　明年伺服器業績雙位數成長

iPhone 17鏡頭將再升級　分析師曝光像素規格

人工智慧進攻消費3C市場　三品牌齊推「AI筆電」

求職有證照面試邀約數提升35％　韓文職缺成長逾2成

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

3C家電熱門新聞

iPhone 17鏡頭將再升級　分析師曝光像素規格

人工智慧進攻消費3C市場　三品牌齊推「AI筆電」

3C女孩激推網路防詐神器！中華電信防駭守門員申辦秒守護

最佳自拍手機排名！　iPhone 15 Pro系列擠下Google、華為奪冠

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

假冒電信繳費簡訊　這開頭是「真官方」　

全台最熱銷手機不是iPhone！　三星Galaxy A53奪下冠軍

拍月亮不夠看！vivo X100正式登場　手機輕鬆捕捉「懸日」

iOS 17.2續航實測結果出爐　兩款舊機「不降反升」

特斯拉「手機」傳年底上市　支援太陽能充電

AI PC時代降臨！ 台廠今齊推首款AI筆電搶換機潮商機

Google最強AI模型Gemini來了

微星筆電20年特展搶先開箱！

LINE帳號防盜小撇步　官方提醒好友傳「2連結」千萬不要點

更多熱門

相關新聞

AI判他像殺人犯　科學家坐冤獄近1年

AI判他像殺人犯　科學家坐冤獄近1年

俄羅斯一名科學家慘坐冤獄，他被人工智慧（AI）判定，長得很像20多年前的一名謀殺嫌疑犯，竟然就在缺乏證據的情況下鋃鐺入獄，如今終於在12日被法庭裁定獲釋。

月搜尋1110萬次！台人最愛Google「這2個字」

月搜尋1110萬次！台人最愛Google「這2個字」

微星筆電20年特展搶先開箱！

微星筆電20年特展搶先開箱！

微星搶先布局AI筆電　20周年展出品牌發展史

微星搶先布局AI筆電　20周年展出品牌發展史

AI股續反彈　英業達強拉第2根漲停板

AI股續反彈　英業達強拉第2根漲停板

關鍵字：

筆電AI

讀者迴響

熱門新聞

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

資生堂千金3度隆乳！

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

5歲童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚

大樂透1億頭獎一注獨得　2周內開3次頭獎

冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

5高中生「集體性侵女同學」喊：要讓妳不孕！

不只老了！白頭髮狂冒「6原因」　多吃養髮食物會變黑

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

台南人說「我要去台南」是何意？　解答釣出萬人：很精確

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面