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頭部重達28公斤！3歲「大頭娃娃」病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

▲馬來西亞3歲「大頭娃娃」15日清晨病逝。（圖／翻攝自hMetro）

▲馬來西亞3歲「大頭娃娃」15日清晨病逝。（圖／翻攝自hMetro，下同）

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞居林一名男嬰，因患有無葉前腦無裂畸形（Alobar Holoprosencephaly）症，光是頭部就重達28公斤，且每天都在增加中，但由於手術的風險太高，家人已放棄進行任何積極治療，而男童也傳出在15日清晨病逝，得年3歲。

根據《中國報》報導，該名男嬰名叫莫哈末比拉，男嬰的父親表示，莫哈末比拉自出生時就患有無葉前腦無裂畸形病症，是最嚴重的前腦無裂畸形，年僅3歲體重就達34公斤，且頭部就佔了28公斤，導致他即使是躺著也無法安穩入睡，整天都在哭泣。

▲馬來西亞3歲「大頭娃娃」15日清晨病逝。（圖／翻攝自hMetro）

更悲慘的是，醫生認為，只要莫哈末比拉還有生命，頭部就會繼續長大，除了手術外並無任何治療辦法。然而，莫哈末比拉還有失明、唇裂及心臟有孔的病症，因此家人為了避免更大的風險，只能決定放棄積極治療，而莫哈末比拉生前已完全無法進食，只能喝處方奶果腹。

男嬰的母親透露，兒子在離世前幾天，看起來一切正常，只是經常會抽搐，不料卻在15日清晨突然離世。不過，母親也坦言，儘管很難過，但孩子的離開也讓夫妻倆鬆了一口氣，因為為了照顧這名孩子，他們無法再正常工作，家中經濟也出現問題。未來，他們將把兒子的遺體安葬在甘榜雙溪烏拉的伊斯蘭公墓。

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