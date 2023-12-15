突開左車門！害女騎士猛撞成「單腎人」　26歲男判囚7月

▲26歲鍾姓男子駕駛車輛臨停突開車門，導致李姓女騎士閃避不及連人帶車重摔在地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

鍾姓男子駕駛車輛行經北市內湖區成功路2段426巷臨停，突然打開左側車門，導致李姓女騎士閃避不及，連人帶車摔到對向車道，再撞擊曾姓騎士車頭，李女因而受到腹部鈍挫傷併脾臟破裂與左腎損等重傷，雖幸運撿回一命，但左腎失去功能。士林地院審結，依過失致人重傷罪，判處鍾男有期徒刑7月。

判決指出，26歲鍾姓男子去年2月18日晚間8時許，駕駛自小客車，沿成功路2段426巷由東往西方向行駛，行至該路段23號前的路邊臨停，卻貿然開啟車輛左側車門而占用車道寬度，導致40歲李姓女騎士從同向後方行駛而來，煞閃不及，車頭撞擊左側車門，當場連人帶車倒地並摔向對向車道，再撞及從對向行駛而來曾姓女騎士車頭，曾女也因此人車倒地。

李女經緊急送醫，雖撿回一命，但經診斷受有腹部鈍挫傷併脾臟破裂與左腎損傷、左側肱骨骨折、左側第五腰椎橫突骨折、左側肱骨骨幹骨折、第五腰椎橫突斷裂、腹部鈍挫傷併脾臟破裂與左腎損傷術後傷口疤痕、下腹部手術疤痕與全身四肢多處外傷性疤痕等傷害，及左腎損傷併萎縮的重傷害。

法院審理時，鍾男坦承犯行，並表示願賠李女40萬加160萬保險金共200萬元，但李女仍不願和解。

法官調查認定，鍾男臨停突開車門，應負全部過失責任，從李女提出的診斷證明，證實左腎已無功能，故兼衡鍾男無前科、經濟狀況等，依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑7月。全案可上訴。