　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同地點1天3車禍　國1南下311.2K「自小客追尾賓士」引擎蓋凸起

▲國道1號311.2公里處，15日上午5分鐘內接連發生2起事故案，分別各有3車追撞，各造成1位車上乘客受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道1號311.2公里處，15日上午5分鐘內接連發生2起事故案，分別各有3車追撞，各造成1位車上乘客受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號311.2公里處台南安定路段，15日上午5分鐘內接連發生2起事故案外，下午再度發生1起2車追撞車禍，造成2名乘客頭、手受傷，事故發生原因疑是因為未保持行車安全距離，詳細肇事原因由國道警察第四大隊新營分隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，15日下午1時40分在國道1號南向311.2公里（台南安定路段）發生交通事故案，33歲田男駕駛自小客車，疑因未保持行車安全距離，追撞由58歲黃男所駕租賃小客車。

▲國道1號311.2公里處，15日上午5分鐘內接連發生2起事故案，分別各有3車追撞，各造成1位車上乘客受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

事故造成田男車上乘客共2人手部及頭部擦挫傷，2人意識清楚，無生命危險，送麻豆新樓醫院診治，現場於下午2時21分排除，後續由國道四大隊新營分隊依規定處理。

據了解，國道1號311.2公里處台南安定路段，15日上午10時55分許及11時許，接連發生2起3車追撞車禍，共造成2人受傷，肇事原因也是未保持行車安全距離。

四大隊藉此呼籲用路人行車務必保持行車安全距離，並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。

ET快訊
民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆
快訊／北市41里長爽玩大陸！觸《反滲透法》遭約談
范逸臣、田中千繪「帶兒子同框」　公開現身
周海媚最後工作照曝光！去世前一個月留優雅身影
神奇驚悚片！聯結車輪胎脫落「轉不停」　砂石車+重機嚇壞急閃
蕭敬騰認「一見鍾情」　羞喊：第一眼就覺得她超正！
橘色惡魔最後演出淚崩！搭機前感言：即使回日本，也離不開台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

快訊／北市41里長爽玩大陸...觸《反滲透法》遭約談　有人剛下飛機

同地點1天3車禍　國1南下311.2K「自小客追尾賓士」引擎蓋凸起

新北土城某大廈竄火煙！男大生見家中縫紉室起火...急逃生求援

監獄內設投票所聲請釋憲　大法官裁定不受理

神奇驚悚片！聯結車輪胎脫落「轉不停」　砂石車+重機嚇壞急閃

和爸爸吵架心情差！台中「撒釘怪客」害20車爆胎　這下慘了

恐怖SM！熱熔膠燙命根子+肛門逼塞2檳榔　大哥私刑小弟下場曝

突開左車門！害女騎士猛撞成「單腎人」　26歲男判囚7月

感動片！4年輕人聽車禍聲衝現場　救傷指揮交通避免2度傷害

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

快訊／北市41里長爽玩大陸...觸《反滲透法》遭約談　有人剛下飛機

同地點1天3車禍　國1南下311.2K「自小客追尾賓士」引擎蓋凸起

新北土城某大廈竄火煙！男大生見家中縫紉室起火...急逃生求援

監獄內設投票所聲請釋憲　大法官裁定不受理

神奇驚悚片！聯結車輪胎脫落「轉不停」　砂石車+重機嚇壞急閃

和爸爸吵架心情差！台中「撒釘怪客」害20車爆胎　這下慘了

恐怖SM！熱熔膠燙命根子+肛門逼塞2檳榔　大哥私刑小弟下場曝

突開左車門！害女騎士猛撞成「單腎人」　26歲男判囚7月

感動片！4年輕人聽車禍聲衝現場　救傷指揮交通避免2度傷害

王大陸「男人要強」前輩面前搶字卡　阮經天吐槽：選什麼就缺什麼

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

新報告出爐！　一張表看總統候選人「氣候與能源政策大檢核」

艾瑪華森吐息影5年真實心境　獲更多自由：我很高興離開鎂光燈！

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

重視跨年住宿安全　南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

圓夢了！阿金「得意臉坐電動車」巷弄兜風　媽曝：去夜市都拉不走

民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆

《單身3》新規則下猛藥！190cm天菜現身「配對CP遭拆開」全場傻眼

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

社會熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

起底北市「罩鳥」帥警超愛喝　上班前3hrs才走出夜店

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

北市帥警慶生high到脫光　「杯子罩鳥」慘了

台積電廠工人又打架　當天被通知「開除」

即／土城集合住宅起火！警消馳援人命搜救中

細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照就落跑

士林短褲正妹衝馬路　直撞小貨車倒地

送小孩上學臨停被罰600元　警予以撤單

即／高雄男子墜樓！掉落撞卡冷氣架無生命跡象

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

更多熱門

相關新聞

「最兇車禍現場」2正妹車頭相撞　網友全歪樓

「最兇車禍現場」2正妹車頭相撞　網友全歪樓

高雄有民眾昨（14）在鼎金系統交流道附近，直擊車禍現場，並將照片PO上網，只見兩台轎車對撞，車頭雙雙慘毀；不過，兩位駕駛竟然都是「超胸狠正妹」，瞬間讓車禍意外大歪樓。現場照在網上瘋傳，大票老司機洗版朝聖，「兩個飛彈正面對決」、「本斥但大」。

相隔5分鐘！國一311.2K連續2件追撞事故

相隔5分鐘！國一311.2K連續2件追撞事故

金門路口機車互撞！3人擦挫傷　緊急送醫

金門路口機車互撞！3人擦挫傷　緊急送醫

細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照就落跑

細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照就落跑

19歲男醉駕載友深夜飆速！自撞摔進田

19歲男醉駕載友深夜飆速！自撞摔進田

關鍵字：

國一南下追撞車禍

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

資生堂千金3度隆乳！

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

快訊／麥當勞宣布喊漲！

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面