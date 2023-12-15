同地點1天3車禍　國1南下311.2K「自小客追尾賓士」引擎蓋凸起

▲國道1號311.2公里處，15日上午5分鐘內接連發生2起事故案，分別各有3車追撞，各造成1位車上乘客受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號311.2公里處台南安定路段，15日上午5分鐘內接連發生2起事故案外，下午再度發生1起2車追撞車禍，造成2名乘客頭、手受傷，事故發生原因疑是因為未保持行車安全距離，詳細肇事原因由國道警察第四大隊新營分隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，15日下午1時40分在國道1號南向311.2公里（台南安定路段）發生交通事故案，33歲田男駕駛自小客車，疑因未保持行車安全距離，追撞由58歲黃男所駕租賃小客車。

事故造成田男車上乘客共2人手部及頭部擦挫傷，2人意識清楚，無生命危險，送麻豆新樓醫院診治，現場於下午2時21分排除，後續由國道四大隊新營分隊依規定處理。

據了解，國道1號311.2公里處台南安定路段，15日上午10時55分許及11時許，接連發生2起3車追撞車禍，共造成2人受傷，肇事原因也是未保持行車安全距離。

四大隊藉此呼籲用路人行車務必保持行車安全距離，並注意車前狀況，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。