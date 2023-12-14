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肯德基推「蛋撻告白禮盒」！聖誕限定鹽之花可可　留言可登告白牆

▲▼肯德基推出「蛋撻告白禮盒」有獨家包裝，包括冬季限定「金燦鹽之花可可蛋撻」也可搭配。（圖／業者提供）

▲肯德基推出「蛋撻告白禮盒」有獨家限定包裝。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基推出期間限定「蛋撻告白禮盒」！即日起購買「金燦鹽之花可可蛋撻禮盒」或是「雙色蛋撻禮盒」，就能獲得期間限定的獨家聖誕限定包裝，最低74折起；而即日起至官方臉書指定貼文留言，還有機會在12月23日晚間於統一時代百貨的「聖誕一緒に」告白牆中出現。

▲▼肯德基推出「蛋撻告白禮盒」有獨家包裝，包括冬季限定「金燦鹽之花可可蛋撻」也可搭配。（圖／業者提供）

▲「雙色蛋撻禮盒」可吃到原味蛋撻之外，還有冬季限定「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／業者提供）

因應歲末浪漫節慶，肯得基推出聖誕獨家限定「告白禮盒」，包裝上寫著「一目見た　ときから　君が好きです」（中譯：我喜歡你，從第一眼開始就喜歡你了），幫你把不敢說的話傳達出去。即日起只要在全台肯德基購買「金燦鹽之花可可蛋撻禮盒」或「雙色蛋撻禮盒」，就能獲得限定的告白禮盒。

▲▼肯德基推出「蛋撻告白禮盒」有獨家包裝，包括冬季限定「金燦鹽之花可可蛋撻」也可搭配。（圖／業者提供）

▲肯德基推「蛋撻告白禮盒」有聖誕限定包裝。（圖／業者提供）

除此之外，即日起在肯德基官方臉書指定貼文，留言寫下真心話，就有機會在12月23日晚上7點～9點，出現在台北統一時代百貨專屬的「聖誕一緒に」告白牆中，一同見證驚喜瞬間。

▲▼肯德基推出「蛋撻告白禮盒」有獨家包裝，包括冬季限定「金燦鹽之花可可蛋撻」也可搭配。（圖／業者提供）

▲指定貼文留言，還有機會出現在統一時代百貨的「告白光牆」中。（圖／業者提供）

「金燦鹽之花可可蛋撻」以經典163層酥脆原味蛋撻，上層覆蓋絲滑優雅可可慕斯，帶來剛好的苦甜風味 ，同時搭配來自法國嚴選食材「鹽之花」，再灑上金燦鹽之花可可黑巧杏仁酥餅，一口咬下，香濃奶蛋餡與柔滑細緻的可可慕斯融合，甜鹹交織，多層次滋味，入口即化。

▲冬季新品「金燦鹽之花可可蛋撻」甜鹹交織。（圖／記者林育綾攝）

即日起到12月25日，官網訂餐還有蛋撻禮盒午茶優惠活動，限定每日下午2點～5點透過官網預訂快取或外送，就可享蛋撻禮盒優惠，最低74折起；購買「雙色蛋撻禮盒」 (原味蛋撻x3 + 金燦鹽之花可可蛋撻x3) 加贈1顆原味蛋撻；購買原味蛋撻禮盒(原味蛋撻x6) 加贈1顆金燦鹽之花可可蛋撻。

「金燦鹽之花可可蛋撻」單顆售價53元，禮盒售價288元；想一次品嚐兩種口味的朋友，也可以購買「雙色蛋撻禮盒」售價264元。

▲▼肯德基推出「蛋撻告白禮盒」有獨家包裝，包括冬季限定「金燦鹽之花可可蛋撻」也可搭配。（圖／業者提供）

▲肯德基推出期間限定「蛋撻告白禮盒」有獨家包裝，包括冬季限定「金燦鹽之花可可蛋撻」也可搭配。（圖／業者提供）

除此之外，台灣達美樂為迎接歲末節慶，近來推出「重磅牛排海陸四喜」披薩，結合「黑胡椒牛排、炭燒牛肉、蒜香起司蝦、彩椒蒜蝦」，高檔食材只要親民售價，外帶披薩還享半價優惠，等於大披薩一個449元，中披薩299元，就能輕鬆享用海陸大餐。

▼台灣達美樂新推「重磅牛排海陸四喜」披薩，結合「黑胡椒牛排、炭燒牛肉、蒜香起司蝦、彩椒蒜蝦」，高檔食材只要親民價。（圖／業者提供）

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肯德基蛋撻蛋塔鹽之花可可告白蛋撻

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