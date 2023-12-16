被酸「脫衣賣肉」沒在怕！　黃捷動漫祭發「超商妹認親卡」被搶爆

記者吳世龍、郭玗潔／高雄報導

立委參選人黃捷今早現身駁二動漫展的活動現場，在現場發放在Cosplay文化中，Coser與粉絲互動相認的小物「認親卡」，許多年輕朋友及Coser都搶著合影拍照，接著與市長陳其邁一同進入動漫展現場內參觀，並各自畫下一隻貓咪，陳其邁自嘲今天有100分水準，黃捷則表示自己也超越100分。

▲高雄市長陳其邁和立委參選人黃捷今早現身駁二動漫展的活動現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市立委參選人黃捷日前cos山道猴子當中的超商妹，照片PO出後引發話題，但也挨轟「脫衣賣肉」，不過黃捷不畏輿論，今早再度現身駁二動漫展，發放超商妹和安妮亞的「認親卡」，表示超商妹是台灣本土創作角色，她做為動漫和本土文化的推廣者，希望能有機會進到國會推廣文化力，以政策支持本土創作。

黃捷表示，在cosplay超商妹後，遭到各種批評與質疑，讓他更確定應該大方做自己，用行動破除這些偏見。她說，自己一直都用各種方式支持ACG產業發展，例如一日女僕咖啡廳店長、Cos輕軌少女、鬼滅之刃的香奈乎、間諜家家酒的安妮亞，親自體驗Vtuber的中之人，並和VTuber直播對談，還有跟AKB48合作漫博的表演，無非是希望打破政治人物嚴肅的刻板印象，並藉由這樣的機會，讓更多人知道，原來台灣的動漫實力如此堅強。