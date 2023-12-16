嘉藥「認識西港永續在地」文化市集　好吃好玩收穫滿滿

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊，16日舉辦「認識西港，永續在地」文化市集暨成果展，讓現場的民眾用味覺、視覺、聽覺等體驗西港文化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊，16日舉辦「認識西港，永續在地」文化市集暨成果展，除邀請西港特色商家及鄰近社區，共同展示社區文化特色外，嘉藥同學也規劃闖關遊戲及手作DIY、實境VR體驗區等攤位，讓現場的民眾用味覺、視覺、聽覺等體驗西港文化。

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「認識西港，永續在地」文化市集暨成果展，集結了嘉藥幼保系及生活系同學研發的食農教育闖關遊戲及手作DIY體驗區，讓參加民眾能輕鬆學習芝麻知識；多媒體系同學設計慶安宮虛擬實境VR遊戲，民眾可以體驗線上燒香、拜拜並藉此了解廟宇文化；觀光系同學則規劃遊程及提供西港故事地圖給現場參觀民眾。民眾除了參觀市集也能輕鬆遊西港，現場還有許多嘉藥生自創品牌擺攤販賣，無論是甜點還是手工藝品都吸引民眾駐足購買。

園遊會現場除了有各式攤位外，舞台表演也相當精彩，社工系師生輔導的港東里阿嬤及志工們結合水族陣特色曲目及音樂照顧動作，在台上載歌載舞，活力滿分呈現自己編的舞蹈曲目；參與市集的嘉藥學生表示，能將課堂所學融入在地文化呈現給一般民眾認識，對他來說是一種新體驗也是種成就感。

智慧生活學院薛雅明院長表示，「西港風‧敘事雲」USR計畫推動一年來，嘉藥學生運用所學，協助西港行銷，體驗實務運作經驗，讓參與本計畫的師生團隊，感到滿滿的成就感。此次的成果市集除了讓民眾用不同的方式了解西港文化外，也展現嘉藥師生們推廣西港USR計畫的執行成果，讓同學們共同參與創新實踐與在地連結，用不同的方式為在地注入新活力，活絡當地，善盡大學社會責任，共同為推廣在地文化盡一份心力。