　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉藥粧品30週年系慶　表揚首屆傑出系友

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，為慶祝創系30週年，特於13日起一連4天在校內國際會議中心，舉辦粧品美麗時光30載一系列系慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，為慶祝創系30週年，特於13日起一連4天在校內國際會議中心，舉辦粧品美麗時光30載一系列系慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

創立1993年的嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，為慶祝創系30週年，特於13日起一連4天在校內國際會議中心，舉辦粧品美麗時光30載一系列系慶活動，包括國際研討會、首屆傑出系友頒獎、系友座談、專題演講、職涯媒合及第27屆畢業成果展「謎粧迷境」，現場熱鬧滾滾，跨世代的嘉藥粧品人齊聚一堂共同慶賀。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，為慶祝創系30週年，特於13日起一連4天在校內國際會議中心，舉辦粧品美麗時光30載一系列系慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉藥粧品系為全國技專院中最早成立化粧品專業教育科系，此次傑出系友選拔經過提名、初審及複審，最終由杏林美生技公司負責人王筠、慶生堂公司董事長王祈晴、長榮女中校長蔡玉敏、樹德家商招生中心主任丁月娟、高雄市創意美學推廣協會理事長淡琬絨（現任嘉南藥理大學化粧品系系友會會長），當選嘉藥粧品系第一屆傑出校友，5位校友在生技研發與製造、教育及美學推廣等領域都有出類拔萃的表現與成就，更對社會國家有高度貢獻。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，為慶祝創系30週年，特於13日起一連4天在校內國際會議中心，舉辦粧品美麗時光30載一系列系慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

探索創新、追尋卓越國際研討會，邀請到優秀系友慶生堂公司董事長王祈晴、嘉誠化學公司品保研發部經理吳政旺、昱燦實業公司總經理何宜庭、中華康診所營養師李宥潔，以及英國英敏特獨立市場研究詢公司高級分析師KinShenChan教授與德國贏創工業公司教授TimmZbshoi，針對2024全球美容與個人護理產業趨勢及安全永續的產品保護趨勢及科技觀點進行演說，也特地為明年6月畢業的粧品生辦理職涯媒合會，現場齊聚嘉誠化學公司、詩嫚特SPA集團、黛寶拉公司、佐登妮絲國際公司、南六企業公司、斯朵利國際及精準安測生醫公司等多家廠商共開出約500個職缺，廠商更提供實習機會，希望協助嘉藥生在就學期間探索職涯，培養畢業即就業的能力。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，為慶祝創系30週年，特於13日起一連4天在校內國際會議中心，舉辦粧品美麗時光30載一系列系慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

粧品系主任梁家華表示，今年是粧品系成立30週年，粧品系至今培育畢業生已有數萬人，系友遍布全國及海內外，畢業系友在各行各業均有出色的表現，不僅榮耀母系亦積極回饋予學弟妹，粧品系向來培育學生除了有專業技術外，也要學會面對問題解決問題的能力，必具備寬廣視野，歷屆畢業系友們都是學弟妹們最佳的學習典範及標竿，期許在系學生能見賢思齊，傳承學長姐們出類拔萃精神。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，為慶祝創系30週年，特於13日起一連4天在校內國際會議中心，舉辦粧品美麗時光30載一系列系慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
12萬人注意！　明年起滿64歲才可領老年年金
快訊／高嘉瑜邀李彥秀「擂台切磋」練拳！　3分鐘3回合
「11點熱吵店」找女星低胸狂抖奶！　挨罰80萬
快訊／新北20分鐘2墜樓！　國中女+70歲嬤雙亡
超市搶人！全聯店經理可「年薪百萬」　家樂福加薪10%
國1嚴重車禍畫面曝！　女駕駛慘死
TVBS民調／侯康差賴蕭4百分點！　柯盈22%墊底、年輕選民

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Model T電動公車前進台中　銜接海線醫院、學校...12／20上路

半夜1點收訊息「主持明天會議」　網看怒了！內行笑曝1招

嘉藥粧品30週年系慶　表揚首屆傑出系友

行人「帝王條款」漫畫挨批　桃市國中：學生單純愛畫

小黃駕駛「不滿檢舉記點」上街抗議　交長：是對付累犯必要手段

聖誕交換禮物5大人氣、地雷排行　實用1物被嫌超雷真的不想再收到

好市多1甜點「史上最好吃」　他爆吃2盒！會員推：孩子很愛

男女家長見面後「老爸失眠兩周」　一番話被讚爆：超開明的靠山

台鐵明年元旦公司化「車票可能調漲？」　交長曝最新討論進度

大學首創！政大增訂「多元文化假」　每學年可請2天

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

Model T電動公車前進台中　銜接海線醫院、學校...12／20上路

半夜1點收訊息「主持明天會議」　網看怒了！內行笑曝1招

嘉藥粧品30週年系慶　表揚首屆傑出系友

行人「帝王條款」漫畫挨批　桃市國中：學生單純愛畫

小黃駕駛「不滿檢舉記點」上街抗議　交長：是對付累犯必要手段

聖誕交換禮物5大人氣、地雷排行　實用1物被嫌超雷真的不想再收到

好市多1甜點「史上最好吃」　他爆吃2盒！會員推：孩子很愛

男女家長見面後「老爸失眠兩周」　一番話被讚爆：超開明的靠山

台鐵明年元旦公司化「車票可能調漲？」　交長曝最新討論進度

大學首創！政大增訂「多元文化假」　每學年可請2天

Model T電動公車前進台中　銜接海線醫院、學校...12／20上路

第3度前進金門！大提琴手10年走遍偏鄉　立志辦100場音樂會

弘仁會詐騙3組人搶700萬！小弟扮刑警、車手找外援...無辜司機看傻

呂文婉遭同行算計慘丟工作！　不忍怒嗆：金鐘獎應該頒給她

日本行進雙金天團來了　日本大洗高校「魔幻青鷹」降臨嘉義市

台積電除息前賣壓湧現　最後一盤爆4462張賣單　

拚國會「獨立過半」！國民黨估至少拿50席　15立委激戰區曝光

傻子與白痴登紐約時代廣場　「團員全不知」超狂幕後推手曝光！

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

女秘書戴項圈跪著叫主人！前CEO逼簽「性奴合約」　淋尿異物插下體

媽自拍反被兒推下球池　狼狽慘樣意外全錄下XD

生活熱門新聞

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

恐跌破8℃　2波冷空氣「後面的更強」

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

聖誕節有人陪！12月桃花旺TOP4星座

2024年三生肖財運最旺

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

超派炸雞創始店突換人經營　超哥證實

人妻撿手機送警局！被告偷竊怒：社會怎麼了

「日本買UNIQLO超划算？」價差曝　全場點頭

更多熱門

相關新聞

嘉藥銀髮健身俱樂部獲肯定

嘉藥銀髮健身俱樂部獲肯定

因應高齡社會趨勢來臨，嘉南藥理大學致力讓學校成為社區長輩正確運動指導的人才培訓與服務基地，自2022年7月起開辦銀髮健身俱樂部及執行長者健康促進站計畫，日前獲台南市衛生局肯定，在12個服務單位中脫穎而出，獲得「雙」績優單位獎章肯定。

嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

嘉藥觀光系×拾夏公司結盟

嘉藥觀光系×拾夏公司結盟

嘉藥粧品系國際芳療競賽大放異彩

嘉藥粧品系國際芳療競賽大放異彩

嘉藥麻油料理宴尬廚藝

嘉藥麻油料理宴尬廚藝

關鍵字：

嘉藥粧品系慶傑出系友

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面