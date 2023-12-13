嘉藥粧品30週年系慶　表揚首屆傑出系友

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，為慶祝創系30週年，特於13日起一連4天在校內國際會議中心，舉辦粧品美麗時光30載一系列系慶活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

創立1993年的嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，為慶祝創系30週年，特於13日起一連4天在校內國際會議中心，舉辦粧品美麗時光30載一系列系慶活動，包括國際研討會、首屆傑出系友頒獎、系友座談、專題演講、職涯媒合及第27屆畢業成果展「謎粧迷境」，現場熱鬧滾滾，跨世代的嘉藥粧品人齊聚一堂共同慶賀。

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嘉藥粧品系為全國技專院中最早成立化粧品專業教育科系，此次傑出系友選拔經過提名、初審及複審，最終由杏林美生技公司負責人王筠、慶生堂公司董事長王祈晴、長榮女中校長蔡玉敏、樹德家商招生中心主任丁月娟、高雄市創意美學推廣協會理事長淡琬絨（現任嘉南藥理大學化粧品系系友會會長），當選嘉藥粧品系第一屆傑出校友，5位校友在生技研發與製造、教育及美學推廣等領域都有出類拔萃的表現與成就，更對社會國家有高度貢獻。

探索創新、追尋卓越國際研討會，邀請到優秀系友慶生堂公司董事長王祈晴、嘉誠化學公司品保研發部經理吳政旺、昱燦實業公司總經理何宜庭、中華康診所營養師李宥潔，以及英國英敏特獨立市場研究詢公司高級分析師KinShenChan教授與德國贏創工業公司教授TimmZbshoi，針對2024全球美容與個人護理產業趨勢及安全永續的產品保護趨勢及科技觀點進行演說，也特地為明年6月畢業的粧品生辦理職涯媒合會，現場齊聚嘉誠化學公司、詩嫚特SPA集團、黛寶拉公司、佐登妮絲國際公司、南六企業公司、斯朵利國際及精準安測生醫公司等多家廠商共開出約500個職缺，廠商更提供實習機會，希望協助嘉藥生在就學期間探索職涯，培養畢業即就業的能力。

粧品系主任梁家華表示，今年是粧品系成立30週年，粧品系至今培育畢業生已有數萬人，系友遍布全國及海內外，畢業系友在各行各業均有出色的表現，不僅榮耀母系亦積極回饋予學弟妹，粧品系向來培育學生除了有專業技術外，也要學會面對問題解決問題的能力，必具備寬廣視野，歷屆畢業系友們都是學弟妹們最佳的學習典範及標竿，期許在系學生能見賢思齊，傳承學長姐們出類拔萃精神。