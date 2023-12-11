5星花園夜市帶頭衝！　台南市集「好市發生」黃偉哲贈獎

▲5星花園夜市帶頭衝！台南市集「好市發生」黃偉哲市長親自頒獎表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市集2023年勇闖經濟部優良市集暨樂活名攤評核，獲星數達1465顆，歷年累積首度超越6千顆星！市府11日於新吉工業區服務中心國際會議廳，舉辦「2023台南樂活市集星光1000頒獎典禮」，市長黃偉哲頒獎給由5星市集「花園夜市」領軍之獲獎市集及名攤代表，現場一齊高喊「攤開好市、好市發生」，星光閃耀！

黃偉哲市長表示，在市府團隊與攤商齊心努力下，台南市今年真的是「好市發生！」，榮獲1處5星市集、6處4星市集、40處3星市集，眾星雲集。尤其感謝「鄭仔寮花園夜市」帶頭衝！成為全台唯二新入選的5星市集，更是南台灣唯一的5星夜市，可見花園夜市在環境衛生、自理組織、特色經營、顧客經營等面向已具有全國指標性及代表性。歡迎全國民眾到台南的市集觀光，日間到傳統市場感受在地旺盛的生命力，夜晚到夜市體驗最棒的夜市文化。

經發局局長林榮川指出，近年來市府積極投入軟、硬體經費，改善市場老舊設施、耐震補強、改建公廁等，且每年配合經濟部辦理優良市集暨樂活名攤改善輔導計畫持續進行攤餔位優化輔導，也舉辦各式振興行銷推廣活動與攤商共同打拼精進，這些基礎使我們能夠在評核中脫穎而出。今年本市共獲得7處5星名攤，其中新入選6處為全台之冠，另有6處4星名攤、416處3星名攤受到肯定，可謂「攤開好市、名攤連連」。

鄭仔寮花園夜市自治會會長林志隆表示，花園夜市曾獲得全球排名第12名熱門打卡景點，也是南台灣最受歡迎的夜市，很榮幸能夠獲得5星市集殊榮。此外，花園夜市的攤商「日出極光茶飲專賣店」、「地茶-鳳姐杏仁茶」、「英國皇家英式紅茶專賣」、「烤我麻吉」等名攤今年也獲得5星名攤肯定，佔全台南過半。

花園夜市持續的努力精進，例如設置智能廢食用油回收機、設置攤商大型碗盤清潔機，配合政府辦理夜市抵用劵、半價銅板購等活動，都大獲好評。謝謝台南市場處，也感謝經濟部舉辦優良市集樂活名攤評核活動，未來我們也會持續改善各項軟硬體設施，繼續為台南市集與名攤衝衝衝。

市場處處長陳豪吉表示，今年台南的5星數量創歷史新高，顯見首度增設的5星獎勵金制度給市集及攤商很大的激勵，例如花園夜市就獲得了獎勵金10萬元。另外也告訴大家一個好消息，市場處已制定「好市發生暨好市攤開獎勵計畫」，2024年將擴大獎勵至獲獎4星市集及名攤，以鼓勵市集及攤商挑戰更高星等的榮譽，一起迎接台南建城400年。