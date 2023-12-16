中俄能源會議　北京：持續增強能源產供鏈韌性

▲丁薛祥15日在北京與諾瓦克（Alexander Novak）共同主持中俄能源合作委員會第20次會議。（圖／新華社）

文／中央社

中俄能源合作委員會第20次會議昨天在北京舉行，主持會議的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥表示，中國願與俄羅斯共同推動能源合作高質量發展，持續增強能源產業鏈供應鏈韌性。

中國外交部官網今天披露，丁薛祥15日在北京與諾瓦克（Alexander Novak）共同主持中俄能源合作委員會第20次會議。

丁薛祥表示，中俄能源合作已形成全方位、寬領域、高水平合作格局，打造了中俄平等互利務實合作的典範。中方願與俄方落實好兩國元首重要共識，高水平建設能源合作夥伴關係，持續增強能源產業鏈供應鏈韌性，推動能源合作高質量發展，推動能源合作取得更多務實成果，助力中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展。

丁薛祥就深化中俄能源合作提出三點建議。一是鞏固能源貿易和互利合作，推動油氣項目建設和穩定運營，高標準高質量建設核能項目。二是積極拓展能源合作新領域新方向，深入推進可再生能源、氫能、儲能、智慧能源、碳市場等合作，深化能源領域上中下游一體化合作。三是加強全球能源治理，踐行真正的多邊主義，為促進全球能源市場長期健康穩定可持續發展，推動構建全球清潔能源合作夥伴關係作出更大貢獻。

據中國外交部，諾瓦克指出，俄方願與中方共同落實好兩國元首重要共識，全方位深化能源合作，加強多邊協作，共同維護全球能源市場和產供鏈穩定。

俄羅斯因全面入侵烏克蘭而受到西方大規模制裁，歐洲試圖擺脫對莫斯科能源的依賴。莫斯科試圖加強與亞洲夥伴的關係，以彌補失去歐洲市場的損失。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）稍早前曾表示，「俄中關係的關鍵之一便是能源合作，該領域的合作已愈來愈活躍」，並讚揚莫斯科和北京之間「史無前例」的能源合作。