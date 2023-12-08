中國與新加坡達成24項成果　30天互免簽證、簽署升級版自貿協定

▲會議現場 。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國務院副總理丁薛祥7日在天津會見新加坡副總理兼財政部長黃循財，雙方宣布達成進一步升級《自由貿易協定》的議定書、30天互免持普通護照人員簽證等24項成果。

據大陸外交部7日晚間發布的消息，丁薛祥和黃循財共同主持中新雙邊合作聯委會第十九次會議、蘇州工業園區聯合協調理事會第二十四次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第十五次會議和中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第七次會議。

丁薛祥和黃循財共同宣布達成24項成果。據《聯合早報》報導，當中最重要的，是雙方簽署「升級版中新自貿協定」，新加坡將在中國服務業獲得更大市場準入；中國承諾在建築、零售和批發等22個領域，不限制新加坡投資者的外資股比；納入新的電信服務章節。

另外，雙方計劃簽訂30天互免簽證協議，通過30天互免簽證的協議，支持人員往來。報導指出，兩國正在商討細則，目標在2024年早些時候落實相關安排。

▲丁薛祥（右）黃循財（左） 。（圖／新華社）

對於丁薛祥和黃循財的會見情況，據大陸官方消息，丁薛祥會見時表示，雙方要緊緊圍繞中新關係新定位，用好雙邊合作機制會議平台，加強發展戰略對接前瞻性引領，推動既有合作提質升級，挖掘更多合作新增長點，不斷開創新時期中新互利合作新格局，共同把兩國領導人的重要共識落到實處。

報導指出，黃循財表示，新中關係發展勢頭強勁，共建「一帶一路」成果豐碩；新方願與中方一道，進一步密切各層級交往，深化發展戰略對接，充分發揮新中雙邊合作機製作用，推動兩國關係取得新發展；雙方要共同推動自由貿易，促進區域開放包容。

丁薛祥和黃循財同日共同主持4個雙邊合作機制會議。雙方圍繞「一帶一路」合作、經貿和可持續發展合作、創新合作、金融合作、公共衛生和人文交流合作、國家級雙邊合作項目等充分交換意見，規劃下階段合作方向和重點。

另外，雙方一致同意，推動高質量共建「一帶一路」，持續做大做強陸海新通道，深化第三方市場合作，打造重點合作項目升級版，積極拓展數字經濟、海洋能等領域合作，構建多元互動人文交流格局，共同維護多邊貿易體制。