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阿北對不起！段體佩吹棄保號角　台中架看板：關鍵時刻我投侯友宜

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區近日出現多面看板，斗大的字體寫著「阿北對不起，關鍵時刻────我投給侯友宜」，署名則寫者「段體佩還活著」。架起看板的段體佩，曾以無黨籍身分參選民代，獲得近9000票，他16日出面接受《ETtody新聞雲》採訪表示，總統大選事關國家安全、社會繁榮，他要用自己的影響力來表態，呼籲年輕人要將選票發揮效果，票投侯友宜，完成政黨輪替。

▲▼ 。（圖／合成圖／記者白珈陽攝）

▲段體佩近日設立多面看板，替國民黨總統候選人侯友宜拉票。（圖／合成圖／記者白珈陽攝）

由段體佩設立的看板廣告，出現在北屯區中清路段，詼諧的助選標語，讓不少路人莞爾一笑。他的看板共設立在3處，分別在中清路、后庄路口，中清路、中康二街口，以及太原路。

為什麼不設置更多看板？他笑著說，他12月10日才動身助選，但是許多店家牆面早已被各大候選人佔據，否則他也想多申請幾面。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲北屯區近日出現多面看板，斗大的字體寫著「阿北對不起，關鍵時刻────我投給侯友宜」。（圖／記者白珈陽攝）

段體佩近期自發性地開著紅色小卡車，在台中市區大街小巷替國民黨候選人侯友宜拉票，記者問，為什麼會想架設看板，以及想透過標語傳達什麼訊息？

段表示，他上次議員選舉得了將近9000票，票源大多是對政治充滿理想的年輕人，而許多年輕人對阿北（柯文哲）有好感，卻又不確定這次總統大選要將票投給誰？便在公開或私底下場合詢問他。

段說，依他的個性，是班長、是先鋒，他直接表態要支持侯友宜，年輕人問他為什麼？他向他們說，「總統只有一個可以當，要理性投票，面對政治的現實，侯友宜是最有希望當選的，且侯的本質是清廉、行政中立，沒有什麼可以讓大家詬病的，在國民黨當中算是清廉、本土派」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲段體佩近期開著紅色小卡車替國民黨候選人侯友宜拉票。（圖／記者白珈陽攝）

他接著說，自己算是半個公眾人物，要善用他的影響力，總統大選這麼重要，他一定要表態，事關國家安全、社會繁榮，他也呼籲年輕人，要將選票發揮效果，下架民進黨，完成政黨輪替，他直接表明「段體佩支持侯友宜」。

從參選民代期間，段不論是宣傳政見、或到處拉票，都是穿迷彩服出現，為何總是以迷彩服亮相？段指出，他2000年替宋楚瑜助選總統時，他擔任中部義工隊的大隊長、班長，當時他花了6、70萬元助選，還訂製一輛仿造二次世界大戰自走砲的戰車，因要站在戰車上，旁人就建議他穿著迷彩服比較搭配，這一穿就是20多年。

段體佩曾以無黨籍「小民」參選立委、議員，期間單兵作戰，最終議員得票數拿到近9000票；他因反對烏俄戰爭，還曾在選舉看板上，設計腳踩普丁的畫面，讓駐台波蘭記者在網路社群轉發，一時聲名大噪。

▲▼ 。（圖／段體佩提供）

▲段體佩參選民代期間，曾設立腳踩普丁的看板，被駐台波蘭記者在網路社群轉發。（圖／段體佩提供）

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