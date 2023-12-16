談台灣大選　美駐中大使：盼不受恫嚇、脅迫或干涉

▲美國駐中大使勃恩斯（Nicholas Burns）表示，華府沒有、也不會介入台灣明年大選。（圖／路透）



文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國駐中國大使勃恩斯今天表示，華府沒有、也不會介入台灣明年大選，也期待台灣選舉不受恫嚇、脅迫或干涉，期盼各方採取負責任行為。對於未來的美中關係，他則不樂觀。

勃恩斯（Nicholas Burns）今天出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動，暢談美中關係。

儘管認為拜登與習近平11月中旬在舊金山的雙邊會談「良好且富成效」，但勃恩斯對未來的美中關係並不樂觀，得視未來情勢發展。

他指出，截至目前為止，中國已經履行打擊芬太尼氾濫的承諾，也達成軍事對話重啟的共識，但過去也曾發生溝通被中斷，然後又重啟的狀況。因此他不會過於樂觀，而會小心，或是說現實、期待，「但期待與樂觀並不相同」。

對於中國在去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中斷美中軍事溝通管道，伯恩斯首先重申美方立場表示，他在裴洛西訪台前後都有和中國政府接觸，捍衛裴洛西的訪台行程，也捍衛今年4月與總統蔡英文在加州雷根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤的時任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的權力，認為美國國會議員有權訪問台灣。

中國以中斷軍事對話管道作為回應，勃恩斯認為「非常不明智」，美中軍隊在南沙群島與西沙群島的國際水域與空域，以及南海、釣魚台與台灣海峽的行動十分靠近，若發生意外，軍方可以在危機失控前，透過溝通化解危機，這十分重要。

▲勃恩斯也指出，美國希望與中國和平相處，任何心智正常的人都不會希望美中陷入衝突或戰爭。（圖／路透）



勃恩斯指出，美中處於競爭狀態，爭奪戰略軍事力量，他並指責中國在南海爭議領土、近來在菲律賓海域，以及在釣魚台、台海的行為。全球有50%貨櫃運輸行經台灣海峽，70%的晶片在台灣生產，就戰略軍事、政治與經濟利益而言，這是世界的重要組成部分。此外，科技競爭、貿易、人權等都是美中競爭領域。

勃恩斯也指出，儘管與中國競爭，也必須與中國接觸，共同因應氣候變遷、全球公共衛生、糧食安全等挑戰。「中國人民不是我們的敵人」，美國希望與中國和平相處，任何心智正常的人都不會希望美中陷入衝突或戰爭。

在談到台灣時，勃恩斯重申，美國對台立場十分明確，美國對台政策不變，半個世紀以來的所有美國總統對台政策都不曾改變。

展望台灣即將在明年1月13日舉行的大選，他表示，美國強烈希望選舉不會受到各方恫嚇、脅迫或干涉，「美國沒有，也不會介入選舉」，期望在大選前後能看到各方負責任的行為。

他指出，美國對複雜台灣議題的持久期望是兩岸分歧得以和平解決，這是美國政策焦點，也是歷任政府的焦點，從1979年時任美國總統卡特（Jimmy Carter）政府，甚至是1972年時的美國總統尼克森（Richard Nixon）與時任中國國務院總理周恩來簽署的上海公報，美國堅持和平解決爭端。過去70年來，台海現狀在很大程度上維持兩岸分歧中的和平，相信這是前進的方向。